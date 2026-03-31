Savaşta 32'nci Gün: Beyaz Saray'dan Çarpıcı 'Anlaşma' Mesajı

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş müzakere açıklamalarında rağmen 32'nci gününde devam ediyor. Sahada tansiyon düşmek yerine yeni bir evreye giriyor. ABD, anlaşma sinyallerine rağmen bölgeye askeri yığınak yapıyor.

Bu arada ABD Başkanı Donald Trump da Hürmüz üzerinden şu tehditte bulundu: "Amerika Birleşik Devletleri, İran’daki askeri operasyonlarımızı sona erdirmek amacıyla yeni ve daha makul bir rejimle ciddi görüşmeler yürütmektedir. Büyük ilerleme kaydedilmiştir; ancak herhangi bir nedenle kısa süre içinde bir anlaşmaya varılamazsa, ki muhtemelen varılacaktır, ve Hürmüz Boğazı derhal 'ticarete açık' hale getirilmezse, İran’daki 'bulunuşumuzu' şimdiye kadar özellikle 'dokunmadığımız' tüm elektrik üretim tesislerini, petrol kuyularını ve Hark Adası’nı (ve muhtemelen tüm tuzdan arındırma tesislerini!) havaya uçurup tamamen yok ederek sonlandıracağız. Bu, İran’ın eski rejiminin 47 yıllık 'terör saltanatı' boyunca katlettiği ve öldürdüğü çok sayıdaki askerimiz ve diğer kişiler için bir karşılık olacaktır. İlginiz için teşekkür ederim."

İşte bölgeden sıcak gelişmeler...

00.50 BEYAZ SARAY'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Operasyonun başarılı şekilde ve 'plana uygun olarak ilerlediğini' savunan Leavitt, ABD ordusunun her geçen gün İran yönetimine karşı avantajını artırdığını iddia etti.

Leavitt, "Rejimin (İran) geri kalan unsurlarının bu yıkıma son vermek ve halen şansları varken müzakere masasına oturmak konusunda giderek daha istekli hale gelmesi şaşırtıcı değil. Rejimden kamuoyuna yansıyan sert söylemlere ve asılsız haberlere rağmen görüşmeler devam ediyor ve iyi gidiyor. Kamuoyu önünde söylenenler, bize özel olarak iletilenlerden çok daha farklıdır" ifadelerini kullandı.

Leavitt ayrıca, bu gelişmelerin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın elektrik santralleri ile enerji altyapısına yönelik planlanan saldırıları ertelemek amacıyla 10 günlük ara verilmesi talimatı verdiğini söyledi.

Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA