Lübnan'da Patlama: Son 24 Saatte 3 Barış Gücü Askeri Öldü

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü, Lübnan’ın güneyinde meydana gelen ve kaynağı henüz netleşmeyen patlamada 2 askerin hayatını kaybettiğini, iki askerin de yaralandığını açıkladı

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü, (UNIFIL) Lübnan’ın güneyinde meydana gelen patlamada 2 barış gücü askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı. UNIFIL, 2 askerin de yaralandığını duyurdu.

Açıklamaya göre patlama, Beni Hayyan beldesi yakınlarında meydana geldi. Patlamanın ardından barış gücü araçlarında hasar oluştu.

SON 24 SAATTE 3 ÖLÜ

Son 24 saat içinde hayatını kaybeden UNIFIL personeli sayısı üçe yükselirken, birliklere yönelik saldırıların uluslararası hukukun ihlali olduğu vurgulandı. Bölgede son dönemde artan gerilimle birlikte, barış gücü unsurlarının bulunduğu noktalara yönelik saldırıların da yoğunlaştığı belirtiliyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Birleşmiş Milletler Lübnan
Son Güncelleme:
ÇOK OKUNANLAR
