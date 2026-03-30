Trump'tan İran'a Yeni Tehdit: 'Hürmüz Açılmazsa Petrol Kuyularını, Hark Adasını Yok Ederiz'

ABD, İsrail ve İran arasında bir aydır süren savaşta yeni güne girilirken, sahadaki askeri hareketlilik ile diplomasi arasındaki mesafe daha da açılıyor. Washington’un sunduğu 15 maddelik öneri paketi son saldırıların gölgesinde karşılıksız kalırken, taraflar arasındaki güven krizi derinleşiyor.

Sahada tansiyon düşmek yerine yeni bir evreye giriyor. İran Devrim Muhafızları, ABD ve İsrail’in sanayi altyapısına yönelik saldırılarına karşı yeni bir karşılık sürecine hazırlandıklarını duyurdu. Yemen’deki İran destekli Husilerin İsrail’e yönelik füze saldırısı da çatışmanın bölgeye yayılma riskini yeniden gündeme taşıdı.

Bu gelişmelerin ortasında ABD’den dikkat çeken bir askeri hamle geldi. CENTCOM, yaklaşık 3 bin 500 asker taşıyan USS Tripoli’nin Orta Doğu’daki görev bölgesine ulaştığını duyurdu. Aynı zamanda Pentagon İran’a yönelik haftalar sürebilecek olası bir kara operasyonu için hazırlık yürütüyor. Planların devreye girmesi halinde çatışmaların 'yeni bir aşamaya' taşınabileceği ve son haftalardaki karşılıklı saldırılardan daha tehlikeli bir tablo ortaya çıkabileceği ifade edildi.

15.25 ABD VE İSRAİL'E AİT NOKTALAR HEDEF ALINDI

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), "Gerçek Vaad 4" operasyonunun 87’nci dalgasında, bölgede ABD’ye ait 5 üs ile İsrail’in güney, merkez ve kuzeyindeki askeri merkezlerin balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığını açıkladı.

15.00 İRAN: KUVEYT'TE SU ARITMA TESİSİNE İSRAİL SALDIRDI

İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Yarbay Zülfikari, Kuveyt'teki deniz suyunu tuzdan arındırma tesisine saldırıyla ilgili açıklama yayımladı.

İran'ın saldırıyla ilgisi olmadığını ve saldırının İsrail tarafından gerçekleştirilen "sahte bayrak" saldırısı olduğunu ifade eden Zülfikari, "Siyonist rejimin, İran İslam Cumhuriyeti'ni suçlama bahanesiyle Kuveyt'teki tuzdan arındırma tesisine son birkaç saat içinde gerçekleştirdiği vahşi saldırı, Siyonist işgalcilerin alçak ve aşağılık doğasının bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Zülfikari, "bölge ülkelerinin, ABD-İsrail'in bölgeyi istikrarsızlaştırma ve yok etme girişimlerine karşı uyanık olması gerektiğini" belirtti.

Kuveyt Elektrik Bakanlığı, "İran'ın saldırısında" bir elektrik santrali ve su arıtma tesisinin vurulduğunu açıklamıştı.

14.35 TRUMP'TAN İRAN'A YENİ TEHDİT

ABD Başkanı Trump, İran'a ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Trump'ın açıklamaları şu şekilde:

"Amerika Birleşik Devletleri, İran’daki askeri operasyonlarımızı sona erdirmek amacıyla yeni ve daha makul bir rejimle ciddi görüşmeler yürütmektedir. Büyük ilerleme kaydedilmiştir; ancak herhangi bir nedenle kısa süre içinde bir anlaşmaya varılamazsa, ki muhtemelen varılacaktır, ve Hürmüz Boğazı derhal “ticarete açık” hale getirilmezse, İran’daki “bulunuşumuzu” şimdiye kadar özellikle “dokunmadığımız” tüm elektrik üretim tesislerini, petrol kuyularını ve Hark Adası’nı (ve muhtemelen tüm tuzdan arındırma tesislerini!) havaya uçurup tamamen yok ederek sonlandıracağız. Bu, İran’ın eski rejiminin 47 yıllık “terör saltanatı” boyunca katlettiği ve öldürdüğü çok sayıdaki askerimiz ve diğer kişiler için bir karşılık olacaktır. İlginiz için teşekkür ederim."

12.55 İRAN: ABD'NİN TALEPLERİ GERÇEKÇİ DEĞİL

İran Dışişleri Bakanlığı, “ABD tarafından gönderilen teklif çoğunlukla ‘çok iddialı, gerçekçi olmayan ve mantıksız’ talepler içeriyor.” ifadelerini kullandı.

12.20 İSRAİL'DE PETROL RAFİNERİSİ VURULDU

Al Jazeera'dan edinilen bilgilere göre, İran'ın misilleme saldırısı sonrası, İsrail'in Hayfa bölgesinde bulunan petrol rafinerisinde yangın çıktı.

11.30 İRAN'DA SON 2 GÜNDE 40'IN ÜZERİNDE SİLAH ÜRETİM TESİSİ VURULDU

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'a ait silah üretim tesislerine yönelik hava saldırılarının artarak devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, ABD ile ortak saldırılar düzenledikleri İran'da son iki günde 40'ın üzerinde silah üretim tesisinin vurulduğu iddiasına yer verildi.

Öte yandan, dün gece İran'ın başkenti Tahran'a düzenlenen hava saldırılarında hedef alınan çeşitli silah üretim tesislerine 80'in üzerinde bomba atıldığı öne sürüldü.

İsrail savaş uçaklarının dün gece uzun menzilli uçaksavar füzelerinin montaj fabrikası, tanksavar ve uçaksavar füze bileşenlerinin üretildiği tesisin yanı sıra balistik füze motorlarının üretildiği bir kompleksi hedef aldığı savunuldu.

10.55 İRAN ALİ RIZA TENGSİRİ'NİN ÖLDÜĞÜNÜ DUYURDU

Devrim Muhafızları, İran'a yönelik ABD-İsrail saldırısında Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tengsiri'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

08.10 TRUMP'TAN 'İRAN 20 TANKER PETROL VERDİ' İDDİASI

ABD Başkanı Donald Trump’tan, ülkesinin İran’a yönelik saldırıları ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Sahibi olduğu Truth sosyal medya platformundan bir paylaşımda bulunan Trump, "İran'da büyük bir gün. Uzun süredir peşinde olunan birçok hedef; dünyanın en iyisi ve en ölümcülü olan muhteşem ordumuz tarafından etkisiz hale getirildi ve imha edildi" ifadelerini kullandı. Trump, bu hedeflerin neler olduğu konusunda detaylı bilgi paylaşmadı.

Washington’a dönüşü sırasında uçakta gazetecilere de benzer açıklamalarda bulunan Trump, "Bugün çok sayıda ek hedefi imha ettik. Donanmaları gitti, Hava Kuvvetleri gitti; bunu biliyoruz. Ama bugün çok daha fazla hedefi yok ettik. Büyük bir gündü" dedi. Buna rağmen İran ile temasların da sürdüğünü aktaran Trump, "Onlarla hem doğrudan hem de dolaylı yollardan müzakere ediyoruz. Temsilcilerimiz var ama aynı zamanda direkt olarak da temas halindeyiz" diye konuştu. İran’ın daha önce ABD’ye 10 tanker petrol hediye ettiğini hatırlatan Trump, "Ve bugün, tam olarak nasıl adlandırırım bilemiyorum ama, sanırım bize karşı bir saygı göstergesi olarak 20 tanker dolusu petrol verdiler. Hürmüz Boğazı’ndan geçecek devasa petrol tankerleri ile yapılacak bu sevkiyat yarın sabahtan itibaren başlayacak" ifadelerini kullandı. İran ile yürütülen müzakerelerin "son derece iyi" gittiğini öne süren Trump, "Ancak İran söz konusu olduğunda ne olacağını asla bilemezsiniz, çünkü onlarla hem müzakere ediyoruz hem de her defasında onları havaya uçurmak zorunda kalıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"PLAN ÜZERİNDE BİZİMLE HEMFİKİRLER"

İran’ın ABD tarafından sunulan 15 maddelik planı büyük ölçüde kabul ettiğini söyleyen Trump, "Plan üzerinde bizimle hemfikirler. Yani 15 şey istedik ve büyük oranda anlaştık, şimdi birkaç şey daha isteyeceğiz" dedi. İran’ın ciddi olduğunu kanıtlamak için ABD’ye petrol gönderdiğini söyleyen Trump, "Bana bir hediye verdiklerini söylemiştim ama o an ne olduğunu açıklama yetkim olduğunu düşünmemiştim. O hediye daha sonra 2 arttı ve 10 devasa tanker dolusu petroldü. Bugün ise bir hediye daha verdiler: 20 tanker dolusu petrol. Sevkiyat yarın başlıyor. Hem doğrudan hem de dolaylı olarak çok iyi görüşmeler gerçekleştiriyoruz ve bence çok önemli pek çok konuda mesafe kat ediyoruz" değerlendirmesini yaptı.

"İRAN’DA REJİM DEĞİŞİKLİĞİ KENDİLİĞİNDEN GERÇEKLEŞTİ"

İran’da fiili anlamda bir rejim değişikliği yaşandığını ileri süren Trump, "Aslında bakarsanız çoktan rejim değişikliği yaşadık; çünkü o ilk rejim darmadağın edildi, yok edildi. Hepsi öldü. Bir sonraki rejim de büyük oranda öldü. Ve şu anki üçüncü rejimde, daha önce kimsenin muhatap olmadığı bambaşka insanlarla karşı karşıyayız" dedi. Şu anda muhatap oldukları kişilerin farklı bir grup insan olduğunu söyleyen Trump, "Bu yüzden ben bunu bir rejim değişikliği olarak kabul ederim. Ve açıkçası, oldukça makul davrandılar. Dolayısıyla bir rejim değişikliği yaşadığımızı düşünüyorum. Bundan daha iyisini yapamazsınız. Gerçekten kötü, olan rejim, ilk gidendi. İkincisi atandı ve onlar da gitti. Belki biraz yaşam belirtisi gösteren biri hariç hepsi öldü. Şu an ise çok daha makul görünen bu üçüncü grup var. Bu gerçekten bir rejim değişikliğidir; rejim değişikliği bir zorunluluk değil ama bence bu durum kendiliğinden, otomatik olarak gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

"MÜCTEBA HAMANEY HAYATTA OLABİLİR"

İran’da fiili bir rejim değişikliği yaşandığı yönündeki iddiasını yineleyen Trump, "Karşımızda yeni bir grup var; bu gerçekten yeni bir rejim. Daha önce hiç muhatap olmadığımız ve çok makul davranan yeni bir grup insan" dedi. Trump, "İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney hayatta mı ve muhatap olduğunuz yeni gruba dahil mi?" sorusu üzerine, "Olabilir. Ona ne olduğu belli değil. Hayatta olabilir ama belli ki başı çok büyük dertte; ağır yaralı" dedi.

"HÜRMÜZ BOĞAZI’NI İKİ DAKİKA İÇİNDE KAPATABİLİRİZ"

Trump, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kontrol edip geçiş ücreti almayı planladığının hatırlatılması üzerine, "Bunun doğru olup olmadığını görmemiz gerekecek. Biliyorsunuz, ne yapmaları gerekiyorsa onu yapacaklar. Ama biz orayı iki dakika içinde kapatabiliriz. Orayı öyle bir hızla kapatırız ki neye uğradığınızı şaşırırsınız" dedi. Trump, "İran tarafından saldırıya uğrayan Körfez ülkelerinin karşı saldırıya geçmesini istiyor musunuz?" sorusuna, "Zaten karşılık veriyorlar. Suudi Arabistan sert bir şekilde karşılık veriyor. Katar, BAE, Kuveyt, Bahreyn hepsi mücadele ediyor. Aslında vurulduklarında şaşırmışlardı; vurulmalarına ben de çok şaşırdım. Ama bir kez darbe alınca çok iyi savaşmaya başladılar. Tüm bu ülkelerle çok güçlü bir iletişimimiz var ve hepsi de şu an mücadele içinde" yanıtını verdi.

07.30 İRANLI YETKİLİ: ABD İSRAİL SALDIRILARINA KUM KENTİNDE 4 PATLAMA

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarında Kum kenti kırsalında 4 patlama meydana geldiği bildirildi.

05.00 TAHRAN’DA ART ARDA PATLAMALAR MEYDANA GELDİ

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarında başkent Tahran’da art arda patlamalar meydana geldi.

Tahran’ın kuzeydoğu ve güney bölgelerinde art arda patlamalar meydana geldi.

Kentte hava savunma sisteminin aktif hale geldiği kaydedildi.

00.50 BAHREYN'DE VURULAN ABD ÜSSÜNÜN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

İran medyasında, Devrim Muhafızları Ordusunun Bahreyn'e füze saldırılarında isabet alan ABD üssüne ait uydu görüntüleri paylaşıldı. Saldırıdan öncesi ve sonrasına ait uydu görüntülerinde bazı hangar ve yapılarda meydana gelen hasar yer alıyor.

Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA