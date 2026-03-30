Takıntılı Erkek Banka Şubesinde Terör Estirdi: Soygunda Yeni Detaylar Ortaya Çıktı

İstanbul Beşiktaş’ta bir bankada soygunu girişimi ihbarı sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, silahlı saldırgan özel hareket ekiplerinin müdahalesi ile gözaltına alınmıştı. Ancak olayın iç yüzünde saldırganın daha önce aynı şubede iki gün çalıştığı ve iş yerindeki bir kadını takıntı haline getirdiği ortaya çıktı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Nispetiye Mahallesi Aytar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muhammet S., caddedeki banka şubesine geldi. İçeriye giren şüpheli banka müdürü Özlem G.E.’nin boğazına elindeki bıçağı dayadı. Şüpheli ardından görevlinin güvenlik görevlisi Ferhat D.’ye silahını bırakmasını söyledi. Silahı alan şüpheli dışarıya çıkarak silahla havaya 1 el ateş açtı.

SOYGUN İHBARI YAPILDI GERÇEK BAŞKA ÇIKTI

Çevredekilerin soygun ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganı ikna etmeye çalıştı. Uyarılara karşılık vermeyen saldırgan, bankanın yanındaki bahçeye giderek elindeki silahla direnmeye başladı.

ÖZEL HAREKAT KÖPEĞİ TARAFINDAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bunun üzerine olay yerine Özel Harekat polisleri sevk edildi. Saldırganın teslim olmaması üzerine bahçeye operasyon düzenlendi. Yaklaşık 1 saat süren operasyonda saldırgana, eğitimli özel harekat köpeğiyle müdahale edildi. Dizinden hafif yaralandığı öğrenilen saldırgan polis ekipleri tarafından yakalanarak ambulansla teslim edildi. Saldırgan ardından hastaneye kaldırıldı. Şüphelinin olayda kullandığı tespit edilen silah ve bıçak ise polis tarafından ele geçirildi.

İŞTEN ÇIKARILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Saldırganın, daha önce 2 gün aynı şubede çalıştığı Cansu D. isimli kadını takıntı haline getirdiği için işten çıkarıldığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

