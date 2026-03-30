Antalya Belediyesi'ne Bir Operasyon Daha: Muhittin Böcek'in Başdanışmanına Gözaltı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında, görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Muhittin Böcek'in Başdanışmanı Cem Oğuz ile belediye çalışanı Buse K. gece saatlerinde evlerinde gözaltına alındı. Gece saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 2 ismin işlemleri için İstanbul'a nakledileceği öğrenildi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamaları kapsamında yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

BÖCEK'İN BAŞDANIŞMANINA GÖZALTI

Soruşturma çerçevesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gece saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Başdanışmanı Cem Oğuz ile belediye çalışanı Buse K. evlerinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan Cem Oğuz ile Buse K.'nın, işlemlerinin devamı için İstanbul'a nakledileceği öğrenildi.

ÜÇ İSİM TUTUKLANDI

Öte yandan soruşturma kapsamında daha önce de bazı isimler hakkında adli işlemler uygulanmıştı.

Muhittin Böcek'in şoförleri Aydın G. ile Özer U., İstanbul'da tamamlanan sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti. Bu tutuklamaların ardından 29 Mart Pazar günü belediyenin Özel Kalem biriminde görevli Yasin Y. de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Kaynak: İHA

Etiketler
Muhittin Böcek Antalya
Son Güncelleme:
ÇOK OKUNANLAR
