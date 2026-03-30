AK Parti'ye Şikayet Yağdı, Tartışma Alevlendi: Trafik Cezaları Yeniden Şekilleniyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trafik cezalarına yapılan yüksek oranlı zamlar kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, konu AK Parti’nin üst düzey toplantılarında detaylı şekilde değerlendirildi. Vatandaşlardan gelen yoğun şikâyetlerin ardından mesele hem parti strateji toplantısında hem de Kabine’de gündeme taşındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, yeni düzenlemenin vatandaşta mağduriyet oluşturmayacak şekilde revize edilmesi yönünde talimat verdiği öğrenildi. Bu kapsamda hazırlıkları süren yeni yönetmeliğin nisan ayı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

PARTİ İÇİNDE FARKLI GÖRÜŞLER DİLE GETİRİLDİ

Düzenlemeye ilişkin değerlendirmelerde AK Parti içinde farklı yaklaşımlar öne çıktı. Bazı milletvekilleri ve parti temsilcileri, mevcut cezaların vatandaş açısından ağır olduğunu savunarak, bu tutarların sahada anlatılmasının zor olacağını dile getirdi.

Buna karşılık bazı isimler ise özellikle trafikte risk oluşturan ihlallerde cezaların yüksek olmasının gerekli olduğunu belirtiyor. Seyir halinde cep telefonu kullanımı, alkollü araç kullanma, makas atma ve trafikte saldırgan davranışlar gibi ihlallerde caydırıcılığın ön planda tutulması gerektiği ifade ediliyor.

“CEZA ARTIŞI HER ZAMAN ÇÖZÜM DEĞİL”

Parti içindeki bir diğer görüş ise yalnızca ceza miktarlarını artırmanın ihlalleri azaltmada yeterli olmayabileceği yönünde. Bu görüşü savunan kurmaylar, fahiş artışların toplumda olumsuz karşılık bulabileceğini ve sahada tepkiye neden olabileceğini değerlendiriyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi