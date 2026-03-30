Usta Tarihçi İlber Ortaylı İçin Flaş Karar: Acı Kaybın Ardından Ailesi Duyurdu

Hayatını kaybeden usta tarihçi İlber Ortaylı’nın sosyal medya hesaplarının aktif kalacağı duyuruldu. Ailesi, Ortaylı’nın fikirlerinin bu platformlar üzerinden paylaşılmaya devam edeceğini açıkladı.

Türk tarihçiliğinin önemli isimlerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı, geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında yaşamını yitirdi. Ortaylı, düzenlenen cenaze töreninin ardından Fatih Camisi haziresinde son yolculuğuna uğurlandı.

Vefatıyla geniş bir kesimi derinden etkileyen Ortaylı’nın ailesi, daha önce yaptığı açıklamada mezarlık ziyaretlerine ilişkin bilgilendirmede bulunmuştu. Restorasyon çalışmaları nedeniyle Fatih Camii Haziresi’nin haziran ayına kadar ziyarete kapalı olacağı ifade edilmişti.

FİKİRLERİ YAŞAMAYA DEVAM EDECEK

Ünlü tarihçinin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan yeni açıklamada, Ortaylı’nın fikir dünyasının yaşatılmasına yönelik dikkat çeken bir karar paylaşıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlber Ortaylı, ömrünü Türkiye’ye adamış; bilgisini, birikimini ve tecrübesini bu toprakların hafızasına emanet etmiş bir hocaydı. Yalnızca yazdıklarıyla değil, söyledikleriyle, dostluklarıyla ve yetiştirdiği öğrencilerle de iz bıraktı. Onun sesi, fikirleri ve hatırası; kitaplarında, programlarında ve hafızalarımızda yaşamaya devam edecek."

SOSYAL MEDYA HESAPLARI AÇIK KALACAK

Açıklamada ayrıca Ortaylı’nın dijital mirasının korunacağına vurgu yapıldı:

"Bu mirası yaşatabilmek, onun düşünce dünyasını ve bıraktığı kıymetli izleri gelecek nesillere aktarabilmek adına sosyal medya hesapları aktif kalmaya devam edecektir. Bu hesaplar, hocamızın fikirlerinin, hatıralarının ve eserlerinin paylaşılmaya devam edeceği bir buluşma noktası olacaktır."

Bahar Beklenirken Kış Geri Döndü: 12 İl İçin Sarı Alarm! Sıcaklıklar Birden Çakılacak Bahar Beklenirken Kış Geri Döndü: 12 İl İçin Sarı Alarm! Sıcaklıklar Birden Çakılacak
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Türkiye Genelinde Yağış Alarmı: Meteoroloji Peş Peşe Uyardı: Kuvvetli Sağanak Geliyor Türkiye Genelinde Yağış Alarmı: Meteoroloji Peş Peşe Uyardı: Kuvvetli Sağanak Geliyor
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tengsiri Hayatını Kaybetti: İsrail 3 Gün Önce 'Öldürdük' Demişti Deniz Kuvvetleri Komutanı Tengsiri Hayatını Kaybetti
Etimesgut Belediyesi'ne Operasyon: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı Etimesgut Belediyesi'ne 'Zimmet' Soruşturması
Valilikten Şehit Polisle İlgili Son Dakika Açıklaması: Kalbi Yeniden Çalıştırıldı, Hayata Döndürüldü 'Şehit' Polis Yeniden Hayata Döndürüldü
AK Parti'ye Şikayet Yağdı, Tartışma Alevlendi: Trafik Cezaları Yeniden Şekilleniyor AK Parti'ye Şikayet Yağdı, Tartışma Alevlendi: Trafik Cezaları Yeniden Şekilleniyor
