Usta Tarihçi İlber Ortaylı İçin Flaş Karar: Acı Kaybın Ardından Ailesi Duyurdu

Türk tarihçiliğinin önemli isimlerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı, geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında yaşamını yitirdi. Ortaylı, düzenlenen cenaze töreninin ardından Fatih Camisi haziresinde son yolculuğuna uğurlandı.

Vefatıyla geniş bir kesimi derinden etkileyen Ortaylı’nın ailesi, daha önce yaptığı açıklamada mezarlık ziyaretlerine ilişkin bilgilendirmede bulunmuştu. Restorasyon çalışmaları nedeniyle Fatih Camii Haziresi’nin haziran ayına kadar ziyarete kapalı olacağı ifade edilmişti.

FİKİRLERİ YAŞAMAYA DEVAM EDECEK

Ünlü tarihçinin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan yeni açıklamada, Ortaylı’nın fikir dünyasının yaşatılmasına yönelik dikkat çeken bir karar paylaşıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlber Ortaylı, ömrünü Türkiye’ye adamış; bilgisini, birikimini ve tecrübesini bu toprakların hafızasına emanet etmiş bir hocaydı. Yalnızca yazdıklarıyla değil, söyledikleriyle, dostluklarıyla ve yetiştirdiği öğrencilerle de iz bıraktı. Onun sesi, fikirleri ve hatırası; kitaplarında, programlarında ve hafızalarımızda yaşamaya devam edecek."

SOSYAL MEDYA HESAPLARI AÇIK KALACAK

Açıklamada ayrıca Ortaylı’nın dijital mirasının korunacağına vurgu yapıldı:

"Bu mirası yaşatabilmek, onun düşünce dünyasını ve bıraktığı kıymetli izleri gelecek nesillere aktarabilmek adına sosyal medya hesapları aktif kalmaya devam edecektir. Bu hesaplar, hocamızın fikirlerinin, hatıralarının ve eserlerinin paylaşılmaya devam edeceği bir buluşma noktası olacaktır."

Kaynak: Haber Merkezi