Snapchat'e 'Çocuk Güvenliği' Soruşturması

AB, Snapchat hakkında soruşturma başlattı. Sosyal medya platformunun çocukların çevrim içi güvenliği, gizliliği ve korunmasına ilişkin kurallara uyup uymadığını inceleniyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, sosyal medya platformu Snapchat'in Snapchat'in Dijital Hizmetler Yasası'na (DSA) uygun hareket edip etmediğini belirlemek üzere soruşturma açıldığını duyurdu.

Açıklamada, platformun çocukları zararlı içeriklere, suç amaçlı faaliyetlere ve yasa dışı ürün satışlarına maruz bırakmış olabileceğinden şüphe duyulduğu belirtildi.

NEDEN SORUŞTURMA AÇILDI?

Soruşturmanın yaş doğrulama, çocukların istismarı ve suç faaliyetlerine yönlendirilmesi gibi çeşitli nedenlerden açıldığı ifade edilen açıklamada, Snapchat'in varsayılan ayarlarının çocuklar için yeterli gizlilik, güvenlik ve koruma sağlamadığı kaydedildi.

AB'nin teknoloji kuralları kapsamında, Avrupa'da faaliyet gösteren büyük dijital platformların kurallara uyması gerekiyor. Komisyon, kural ihlalinde bulunan dijital platformlara yüksek para cezaları uygulayabiliyor. İhlallerin tekrarı durumunda söz konusu dijital platformların AB'deki faaliyetine son verilebiliyor.

Kaynak: AA

