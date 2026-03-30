Türkiye Genelinde Yağış Alarmı: Meteoroloji Peş Peşe Uyardı: Kuvvetli Sağanak Geliyor

Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olurken birçok bölgede yağış bekleniyor. Meteoroloji, kuvvetli sağanak, sert rüzgar ve çığ riskine karşı peş peşe uyarılarda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre Türkiye genelinde hava durumu değişkenlik gösterecek. Parçalı ve çok bulutlu gökyüzüyle birlikte birçok bölgede yağış görülecek. Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağmur ve sağanak etkili olacak.

Yağışların genellikle yağmur şeklinde olması beklenirken, Doğu Anadolu’nun doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı öngörülüyor. Özellikle Marmara’nın doğu kesimleri, Batı Karadeniz’in batısı ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yağışların zaman zaman kuvvetlenebileceği bildirildi.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji, Siirt, Batman, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri için dikkat çeken uyarılarda bulundu. Bu bölgelerde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edilirken, Doğu Akdeniz’in doğusunda rüzgarın güney yönlerden sert esmesi bekleniyor.

ÇIĞ VE KAR ERİMESİ RİSKİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ tehlikesine dikkat çekildi. Kar örtüsünün bulunduğu alanlarda ani erimelere bağlı risklerin artabileceği belirtildi.

SICAKLIKLAR BÖLGELERE GÖRE DEĞİŞECEK

Hava sıcaklıklarının batı kıyılarda 3 ila 5 derece artması beklenirken, Doğu Karadeniz’de ise 5 ila 7 derece düşüş öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıkların mevcut seviyelerinde kalacağı tahmin ediliyor.

SEL VE ULAŞIM UYARISI

Yetkililer, kuvvetli yağış beklenen bölgelerde sel, su baskını, yıldırım ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Aynı zamanda ulaşımda aksamalar yaşanabileceği ifade edildi.

İŞTE BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA’DA SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Bölge genelinde çok bulutlu hava hakim olacak. Edirne ve Çanakkale dışında aralıklı sağanak yağış beklenirken, doğu kesimlerde yağışların yerel olarak kuvvetlenmesi öngörülüyor.

EGE’DE İÇ KESİMLER YAĞIŞLI

Ege’de hava çok bulutlu olacak. Kuzey Ege’nin iç kesimlerinde aralıklı yağmur ve sağanak görülürken kıyı kesimlerde daha çok bulutlu bir hava etkili olacak.

AKDENİZ’DE RÜZGAR VE YAĞIŞ BİRLİKTE GELİYOR

Akdeniz’de parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Doğu Akdeniz’in doğusunda sağanak yağış etkili olurken, rüzgarın da kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU’DA YAĞMUR VE KAR KARIŞIK YAĞIŞ

Bölgede aralıklı yağmur ve sağanak görülecek. Yüksek kesimlerde ise zaman zaman karla karışık yağmur etkili olacak.

BATI KARADENİZ’DE YAĞIŞ KUVVETLENEBİLİR

Bölge genelinde yağmur ve sağanak beklenirken, yüksek kesimlerde kar görülebilir. Özellikle batı kesimlerde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

DOĞU KARADENİZ’DE ÇİFTE RİSK

Bölgede yağışın yanı sıra çığ tehlikesi de dikkat çekiyor. Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağış beklenirken, yüksek kesimlerde risk artıyor.

DOĞU ANADOLU’DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLACAK

Bölge genelinde yağış beklenirken, kuzey ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Güneydoğuda yağışların kuvvetli olması öngörülüyor.

GÜNEYDOĞU’DA SAĞANAK UYARISI

Bölgede aralıklı sağanak yağış beklenirken, özellikle Siirt ve Batman çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi

