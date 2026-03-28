Bahar Beklenirken Kış Geri Döndü: 12 İl İçin Sarı Alarm! Sıcaklıklar Birden Çakılacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Nisan ayına sayılı günler kala bahar havasını bekleyenlere Meteoroloji’den beklenmedik bir uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak, birçok bölgede yağış etkisini gösterecek.

Ülke genelinde Marmara, Ege, Batı ve Doğu Akdeniz (Adana hariç), İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz (Sinop dışında) ile Artvin ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor. Ege ve Akdeniz kıyılarında ise yer yer gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Doğu Anadolu’nun doğusunda ise karla karışık yağmur ve bazı bölgelerde kar yağışı görülebilecek.

EGE VE AKDENİZ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji, özellikle Ege ve Batı Akdeniz bölgeleri için dikkat çeken bir uyarı yaptı. İstanbul, Balıkesir, Yalova, Çanakkale ve Bursa çevrelerinde kuvvetli yağış beklenirken; Aydın, Denizli ve Muğla’da yer yer çok kuvvetli ve şiddetli sağanak öngörülüyor. İç kesimlerde ise akşam ve gece saatlerinde sis ve pus etkili olabilir. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski ve kar erimesine bağlı tehlikelere karşı da uyarı yapıldı.

12 İL İÇİN SARI KODLU ALARM

Meteoroloji tarafından sarı kodla uyarılan iller İzmir, Bursa, Antalya, Manisa, Muğla, Afyonkarahisar, Aydın, Burdur, Denizli, Isparta, Kütahya ve Uşak olarak açıklandı. Yetkililer, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ani yağışlara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Yapılan tahminlere göre hava sıcaklıkları batı kesimlerde 3 ila 5 derece düşecek. Kuzeydoğu bölgelerde ise sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik öngörülmüyor.

RÜZGAR KUVVETLENİYOR

Rüzgarın genel olarak güney yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi beklenirken, Ege ve Batı Akdeniz’in batısında güney ve güneybatıdan kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) etkili olacak. Uzmanlar, özellikle kuvvetli yağış ve rüzgarın etkili olacağı bölgelerde sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıyor.

Kaynak: Haber Merkezi