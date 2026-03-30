Trump İlk Defa İsim Verdi: İran'da Görüştüğümüz Kişi...

ABD Başkanı Donald Trump, uzun süredir İran'da görüştükleri isimlerin olduğunu iddia ediyordu. New York Times'a (NYT) konuşan Trump, konuştukları ismin İran Parlamento Başkanı Muhammed Bakır Kalibraf olduğunu öne sürdü.

Trump, Kalibraf için "Bizimle çalışacak mı çalışmayacak mı göreceğiz. Bunun için 1 haftası var" ifadelerini kullandı.

KALİBRAF'TAN JET YALANLAMA

Kalibraf'tan Trump'ın iddiasına jet yalanlama geldi. Kalibraf'ın, konuya dair açıklaması şöyle: "Düşman, bir yandan ulusumuzu tehdit ederken diğer yandan kendi arzularını haber gibi servis ediyor. Büyük hata. Eğer bir darbe vururlarsa, karşılığında birkaç darbe alırlar. Allah'ın izniyle İran halkı, Dini Lider'in önderliğinde düşmanı saldırganlığına pişman edecek ve haklarını geri alacaktır."

KALİBRAF KİMDİR?

İran Parlamentosu Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ülke siyasetinde giderek daha belirleyici bir aktör haline gelirken, devam eden savaşın ortasında ABD ile yürütülebilecek olası müzakerelerde kritik bir rol üstlenmeye hazırlandığı belirtilmişti. Reuters’ın Pakistanlı bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile birlikte Kalibaf’ın, İsrail’in hedef listesinden çıkarıldığı öne sürülmüştü.

Habere konuşan kaynak, İsrail’in söz konusu isimleri hedef almayı planladığını ancak araya giren diplomatik temasların bu süreci durdurduğunu aktarmıştı. Kaynak, "Eğer bu isimler ortadan kaldırılırsa müzakere edecek kimse kalmaz" mesajının ABD’ye iletildiğini, bunun ardından Washington’un Tel Aviv’e geri adım attırdığını söyledi. Politico’ya göre 64 yaşındaki Kalibaf, kamuoyuna sert mesajlar vermesine rağmen ABD’li bazı yetkililer tarafından 'çalışılabilir bir muhatap' olarak değerlendiriliyor.