ABD'ye İspanya'dan Bir Şok Daha: Hava Sahasını ABD Uçaklarına Kapattı

İspanya basınının Savunma Bakanlığı kaynaklarına doğrultarak yayımladığı habere göre, hükümet, İran'a yönelik saldırıları nedeniyle ABD'ye hava sahasını kapattı. İspanya, Rota ve Moron de la Frontera deniz ve hava üslerinin kullanımına izin vermeyi reddetmişti.

İspanya hükümeti, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları nedeniyle ABD uçaklarına hava sahasını kapatma kararı verdi.

ABD’YE NATO ÜYESİNDEN SOĞUK DUŞ

İlk El Pais gazetesinde çıkan daha sonra İspanya resmi haber ajansı EFE'nin Savunma Bakanlığı kaynaklarına doğrulatarak verdiği haberde, daha önce ABD uçaklarının Rota (Cadiz) ve Moron de la Frontera (Sevilya) deniz ve hava üslerini kullanmasını yasaklayan İspanya hükümetinin ayrıca Avrupa ülkelerinde konuşlanmış ABD uçaklarına İspanyol hava sahasını kapattığı belirtildi.

Haberde, "savaşa hayır" duruşunda kararlılık gösteren İspanya hükümetinin, hava sahasını ABD savaş uçaklarına kapatarak yeni bir adım attığı ifade edildi.

ABD PLANINDAN VAZGEÇTİ

El Pais gazetesinin haberinde, İspanya hükümetinin kararının ardından ABD yönetiminin Madrid ile istişarede bulunarak Moron de la Frontera'ya B-52 ve B-1 bombardıman uçakları konuşlandırma planından vazgeçtiği ileri sürüldü.

ACİL DURUM İSTİSNASI

Haberde, İspanya'nın hava sahasını kapatma kararının tek istisnasının acil durumlar olduğu, bu koşullarda ABD uçakların geçişine veya inişine izin verileceği iddia edildi.

UÇAKLAR ROTALARINI DEĞİŞTİRDİ

Ayrıca, ABD uçaklarının İran'dan geri dönüşlerinde İspanya hava sahasına girmeden, Cebelitarık Boğazı'ndan (İngiltere'ye bağlı) geçtikleri belirtildi.

İspanya'nın Rota ve Moron de la Frontera deniz ve hava üslerinin kullanımına izin vermeyi reddetmesi, iki ülke arasındaki kriz yaratmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, birçok kez İspanya'yı eleştirmiş ve ticari ilişkileri kesmekle tehdit etmişti.

Kaynak: AA

Trump'tan İran'a Yeni Tehdit: 'Hürmüz Açılmazsa Petrol Kuyularını, Hark Adasını Yok Ederiz' 'Hürmüz Açılmazsa Petrol Kuyularını, Hark Adasını Yok Ederiz'
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Irak'ta 19 Adaylı Cumhurbaşkanlığı Seçimi Yapılacak Irak'ta 19 Adaylı Cumhurbaşkanlığı Seçimi
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Valilikten Şehit Polisle İlgili Son Dakika Açıklaması: Kalbi Yeniden Çalıştırıldı, Hayata Döndürüldü 'Şehit' Polis Yeniden Hayata Döndürüldü
Trump'tan İran'a Yeni Tehdit: 'Hürmüz Açılmazsa Petrol Kuyularını, Hark Adasını Yok Ederiz' 'Hürmüz Açılmazsa Petrol Kuyularını, Hark Adasını Yok Ederiz'
Etimesgut Belediyesi'ne Operasyon: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı Etimesgut Belediyesi'ne 'Zimmet' Soruşturması
Usta Tarihçi İlber Ortaylı İçin Flaş Karar: Acı Kaybın Ardından Ailesi Duyurdu Usta Tarihçi İlber Ortaylı İçin Flaş Karar: Acı Kaybın Ardından Ailesi Duyurdu
Takıntılı Erkek Banka Şubesinde Terör Estirdi: Soygunda Yeni Detaylar Ortaya Çıktı Takıntılı Erkek Banka Şubesinde Terör Estirdi: Soygunda Yeni Detaylar Ortaya Çıktı