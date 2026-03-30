Irak'ta 19 Adaylı Cumhurbaşkanlığı Seçimi Yapılacak

Irak Meclisi Başkanlığı, Cumhurbaşkanı seçimi için meclis oturumunun önümüzdeki 11 Nisan’da yapılacağını duyurdu. Seçimlerde 19 isim yarışacak.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Irak Meclis Başkanlığı bugün Cumhurbaşkanı seçiminin yapılacağı oturumun tarihini belirlemek üzere toplandı. Meclis Başkanlığından yapılan açıklamada, siyasi liderlerle gerçekleştirildiği belirtilirken geniş katılımlı toplantıda sonraki oturumlarda gündemine alınacak yasa tasarılarının görüşülmesinin yanı sıra daimi komisyonlara ilişkin oylamaların tamamlanmasının da ele alındığı ifade edildi. Toplantıda ülkede yaşanan siyasi tıkanıklığın sona erdirilmesi ve anayasal sürecin tamamlanmasının için önümüzdeki Nisan ayının 11’inde Cumhurbaşkanı seçimin yapılacağı duyuruldu.

Meclis Başkanlığı, ülkede devam eden güvenlik ve ekonomik zorluklara değinerek siyasi liderleri ulusal sorumluluklarını üstlenmeye ve anayasal süreçlerin tamamlanması için iş birliği yapmaya çağırdı.

19 ADAYLI SEÇİM YARIŞI

Cumhurbaşkanlığı için 19 aday yarışıyor. Adaylar arasında Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) adayı Fuat Hüseyin ile Bafıl Talabani liderliğindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) adayı Nizar Amidi öne çıkan isimler arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanının seçilmesi ve anayasal yeminini etmesinin ardından, anayasanın 76’ncı maddesine göre en fazla sandalyeye sahip siyasi partinin adayının, hükümeti kurmakla görevlendirmek için 15 günlük bir süresi bulunuyor. Görevlendirilen başbakanın ise 30 gün içinde kabinesini ve hükümet programını sunması gerekiyor.

Kaynak: İHA

Etiketler
Irak Seçim
Son Güncelleme:
