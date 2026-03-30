Türk Hava Sahasında Düşürülen Füze.... NATO'dan Kritik Açıklama

NATO Sözcüsü Allison Hart, Türk hava sahasına giren balistik füznin etkisiz hale getirilmesinin ardından açıklama yaptı. Hart, NATO’nun bu tür tehditlere karşı hazır olduğunu ve müttefiklerini savunmak için gerekli adımları atacağını vurguladı.

NATO Sözcüsü Allison Hart, bugün İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın etkisiz hale getirilmesinin ardından açıklama geldi. Sözcü Hart, balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hale getirildiğini kaydetti. Hart, "NATO bu tür tehditlere karşı hazırlıklıdır ve tüm müttefiklerini savunmak için her zaman gerekli olanı yapacaktır" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bugün İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hale getirildiğini bildirmişti. MSB, 4, 9 ve 13 Mart'ta da Türk hava sahasına giren balistik mühimmatların Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

