İran, ABD'nin Gizli Planını İfşa Etti: Saflarındaki Korkuyu Görüyoruz

İran Meclis Başkanı Kabilaf, yaptığı açıklamada ABD’nin İran’a gizli bir kara saldırısı hazırlığında olduğunu dile getirdi. Kabilaf, füze kapasitelerinin ayakta olduğunu; füzeleri fırlatmaya devam ettiklerini ve düşman saflarında korkunun izlerini gördüklerini belirtti.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, savaşın 30. gününde ABD-İsrail'in saldırılarına ilişkin mesaj yayımladı.

‘DÜNYA SAVAŞININ İÇİNDEYİZ’

Al Jazeera'dan edinilen bilgilere göre Kalibaf, ABD ve İsrail’in saldırılarını kast ederek, “Bu savaşı her saldırgana ibret olacak şekilde sonuçlandıracağız ve bu savaştan ancak galip çıkacağız. Büyük bir dünya savaşının içindeyiz ve zirveye ulaşmak için kendimizi hazırlamalıyız” ifadelerini kullandı.

Düşmanlarının müzakerelerle ilgili açıklamalarının farklılık gösterdiğini, ABD’nin kendi isteklerini dile getirdiğini ifade eden Kalibaf, füzelerini fırlatmaya devam ettiklerini ve füze kapasitelerinin ayakta olduğunu dile getirdi.

‘DÜŞMAN SAFLARINDA KORKUNUN İZLERİNİ GÖRÜYORUZ’

Kalibaf açıklamasının devamında, “Düşman kuvvetlerinin saflarında korkunun izlerini görüyoruz. İran'da rejimi devirmeyi planlayan düşman, Hürmüz Boğazı'nı açmayı ana hedefi olarak belirlemişti. Amerikalılar bizi teslim olmaya zorlamaya çalışıyor; cevabımız net olacak ve asla boyun eğmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

'ONLARI ATEŞE VERMEK İÇİN BEKLİYORUZ

Kabilaf, “Düşman açıkça müzakere mesajı verirken, gizlice bir kara saldırısı planlıyor. Adamlarımız, onları ateşe vermek için ABD askerlerinin karaya gelmesini bekliyor” değerlendirmesin bulundu.

