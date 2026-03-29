Kubilay Kaan Kundakçı Cinayetindeki Mesajın Sırrı Cinayet Büro'da Aydınlandı! Aleyna Kalaycıoğlu: Alaattin İstedi Diye Attım
İstanbul'da araç içerisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Kubilay Kaan Kundakçı cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Tutuklu sanık Aleyna Kalaycıoğlu'nun olay yerinin konumunu cinayeti işlediği tespit edilen Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun telefonuna attığı tespit edildi.
Türkiye'nin günlerdir konuştuğu 21 yaşındaki Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
CİNAYETİN KONUMUNU KALAYCIOĞLU ATMIŞ
Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin; "Olay yeri konumun atıldığı GSM numarasının, kasten öldürme olayını gerçekleştiren Alaattin Kadayıfçıoğlu'na atma sebebiniz nedir?" sorusu üzerine Kalaycıoğlu'nun "Ben Alaattin ile stüdyoya seyir halinde iken VIP aracı önden gönderdiğimiz için Alaattin bana 'Stüdyonun konumunu bana at, ben de VIP araçtaki arkadaşlara ileteyim' dedi.
Aleyna Kalaycıoğlu'nun "Ben de bunun üzerine yanımdaki Alaattin'in telefonuna stüdyonun konumunu attım" cevabını verdiği öğrenildi.
Kaynak: Sabah
