İsrail’in Gizli İran Planına Türkiye Engel Oldu: Çok Net ‘Vururuz’ Mesajı

Orta Doğu'daki gerilim sürerken, Türkiye İsrail'in terör örgütleri üzerinden uygulamak istediği plana çomak soktu. İsrail'in terör örgütlerini İran’a karşı kara gücü olarak konumlandırmak istemesi üzerine Türkiye devreye girdi ve terör örgütlerinin savaşa katılması durumunda vuracaklarını belirtti.

İsrail’in Gizli İran Planına Türkiye Engel Oldu: Çok Net ‘Vururuz’ Mesajı
ABD ve İsrail’in 28 Şubat’taki İran’a saldırıları ile başlayan ve Tahran’ın misillemeleriyle Orta Doğu'ya yayılan savaş bir ayı geride bıraktı. Karşılıklı saldırılar devam ederken, İsrail terör örgütleri PKK ve PJAK’ı İran’a karşı kara gücü olarak konumlandırmak istedi. Mossad aracılığı ile örgüt yöneticileri ile temasa geçildi.

ERDOĞAN’DAN TRUMP’A İTİRAZ

Hem Kuzey Irak’ta hem de İran tarafında hareketlilik başlayınca, Türkiye devreye girdi. İlk olarak Mart ayının başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ABD Başkanı Donald Trump’la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde terör örgütünün İran savaşında kullanılmasına kesin bir dille itiraz ettiği ve Türkiye’nin İran’ın toprak bütünlüğü konusunda tutumunun net olduğunu söylediği öğrenildi.

IRAK’A HEYET GİTTİ

İsrail’in planı doğrultusunda İran’a yönelik bir saldırı başlatması durumunda Türkiye’nin buna sessiz kalmayacağı ve müdahale edebileceği taraflara iletildi. Ayrıca Türkiye’den Dışişleri Bakanlığı, MİT ve bazı siyasilerin yer aldığı bir heyet Kuzey Irak’a gitti.

'VURURUZ' MESAJI

Yapılan görüşmelerde, taraflara örgütün bu işin içine girmesi durumunda Türkiye’nin müdahale edeceği söylendi ve “Suriye’de neler olduğunu gördünüz. Orada yaptığımızı burada da yaparız. Süreç filan dinlemeyiz. Bölgeyi ateşe atacak en ufak bir adımda gereken yapılır” mesajı iletidi. Türkiye’nin tavrının bu konunda net olduğu ortaya konuldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

