Görele'de Taciz İddiasıyla Belediye Başkanı Hasbi Dede'den Şikayetçi Olan Genç Kadın Trafik Kazasında Ağır Yaralandı

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Sahil Yolu Görele Köprüsü üzerinde meydana gelen kazada, karşı şeride geçmek isteyen T.T.'ye, Giresun'dan Trabzon istikametine seyir halinde olan Adem H. idaresindeki 28 RE 752 plakalı otomobil çarptı.

GENÇ KADIN AĞIR YARALANDI

Kazada ağır yaralanan T.T., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı olarak, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İKİ KİŞİ GÖZALTINDA

Giresun Valiliği’nden yapılan açıklamada, Görele ilçesi Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana gelen yaralanmalı trafik kazasına ilişkin adli tahkikatın titizlikle sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, kazada yaralanan T.T.’nin Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiği, kazaya karışan araç sürücüsü ile yanında bulunan bir kişinin emniyet birimlerince gözaltına alındığı ifade edildi.

SOSYAL MEDYADA TEHDİT

Öte yandan, kazanın, bir sosyal medya hesabından T.T. ve ailesine yönelik tehdit içerikli paylaşımlar yapılmasının ardından, aynı gün akşam saatlerinde meydana gelmesi dikkat çekti.

24 NİSAN'DA DURUŞMA

Öte yandan, T.T.'nin, Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin sosyal medya üzerinden kendisine mesaj attığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında "cinsel taciz" suçlamasıyla açılan davada müşteki olduğu öğrenildi. Söz konusu davada tutuksuz yargılanan Hasbi Dede'nin duruşmasının 24 Nisan'da yapılacağı belirtildi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

Giresun’un Görele ilçesinde, Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin “cinsel taciz” suçlamasıyla tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılması sonrası Belediye Meclisi’nde yapılan başkanvekilliği seçimini CHP’li Meclis Üyesi Aysel Uzun kazandı.

Kaynak: İHA