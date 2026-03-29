Hürmüz Boğazı Açılıyor mu? İran'dan Bir Ülkeye Yeşil Işık
Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, "İran, Pakistan bayraklı 20 geminin daha Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verdi" açıklamasını yaptı. İran'dan konuyla ilgili yapılan son açıklamada Hürmüz Boğazı'nın tüm geçişlere tamamen kapatıldığı belirtilmişti.
Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İran hükümetinin, Pakistan bayraklı 20 geminin daha Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine izin vermeyi kabul ettiğini ve günde 2 geminin boğazdan geçeceğini bildirmekten mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.
'YAPICI BİR JEST'
Bu adımı memnuniyetle karşıladıklarını ve bunun İran tarafından yapılmış ‘yapıcı bir jest’ olduğunu kaydeden Dar, “Bu, barış habercisidir ve bölgede istikrarın sağlanmasına yardımcı olacaktır. Diyalog, diplomasi ve böyle güven tesis edici adımlar, ileriye dönük yegane adımlardır” değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: DHA
