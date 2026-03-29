Doğal Gaz Tüketiminde Yeni Dönem 1 Nisan'da Başlıyor: Bunu Yapanlara Devlet Desteği Verilmeyecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Alparslan Bayraktar, elektrikten sonra doğal gaz faturalarında da kademeli tarife modeline geçileceğini açıkladı. Nisan ayında başlaması planlanan düzenlemeyle, doğal gazda devlet desteği tüketim miktarına göre şekillenecek.

‘ÇOK TÜKETEN ÇOK ÖDEYECEK’

Bayraktar, yeni sistemin temelinin "çok tüketenin çok ödemesi" anlayışına dayandığını söyledi. Ankara örneği üzerinden konuşan Bayraktar, ocak ayı ortalama tüketiminin yüzde 75 fazlasını aşan grupların destek kapsamından çıkarılacağını belirtti. Mevcut sistemde devlet faturaların yaklaşık yüzde 45'ini karşılıyor.

‘ABONELERİN ÇOĞU ETKİLENMEYECEK’

Bayraktar, abonelerin yüzde 85 ile yüzde 87'sinin bu değişiklikten etkilenmeyeceğini söyledi. Bu grubun belirlenen yüksek tüketim sınırının altında kaldığı için devlet desteğinden yararlanmayı sürdüreceğini ifade etti.

Yeni modelde illerin ortalama tüketimleri ve iklim koşulları da dikkate alınacak. Buna göre kış koşullarının daha sert geçtiği Erzurum ve Hakkari gibi illerle daha ılıman şehirlerde aynı kademe uygulanmayacak.

EN YÜKSEK TÜKETİM DOĞU ANADOLU’DA

Ocak ayı verilerine göre doğal gaz tüketimi Marmara'da 155 metreküp, Ege ve İç Anadolu'da 180 metreküp, Karadeniz'de 175 metreküp, Güneydoğu Anadolu'da 195 metreküp, Doğu Anadolu'da ise 235 metreküp oldu. Yıllık bazda en yüksek doğal gaz tüketimi 1662 metreküple Hakkari'de gerçekleşti. Hakkari'yi Erzurum, Ardahan, Bitlis ve Van izledi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi