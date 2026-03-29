İçişleri Bakanlığı'ndan Yeni Düzenleme: Radarlar Artık Tek Tıkla Görülecek

İçişleri Bakanlığı hız kontrollerinde yeni bir dönemin kapısını araladı. Yeni düzenlemeyle birlikte radar ve trafik denetim noktaları artık harita üzerinden görülebilecek.

İçişleri Bakanlığı trafik güvenliğini sağlamak ve sürücüleri hız sınırı uyarılarına uymaya teşvik etmek amacıyla yeni bir sistem daha devreye aldı. Buna göre artık sürücüler güzergahları üzerindeki tüm radar ve kontrol noktalarını anlık görebilecek.

İNTERNET SİTESİNDEN ERİŞİLECEK

Yeni sistem İçişleri Bakanlığının internet sitesinde oluşturulan sayfada yer alıyor. Sürücüler, “İller arası radar ve kontrol noktası uygulama sayıları” kategorisiyle yaklaşık 30 dakikada bir güncellenen haritaya ulaşabiliyor.

GİDECEKLERİ GÜZERGAHTAKİ TÜM RADARLAR GÖRÜLEBİLİYOR

“İller arası radar ve kontrol noktası uygulama sayıları” kategorisine giren sürücülerin önüne "Nereden" ve "Nereye" olmak üzere iki ana bölüm çıkıyor.

Bu alanlar yola çıkılacak il ve ilçe, gidilecek il ve ilçe şeklinde doldurulduktan sonra "Rota oluştur"a bastıktan sonra rota üzerindeki radar, hız koridoru ve kontrol noktaları görüntüleniyor.

Örneğin İstanbul Sarıyer'den Manisa Soma'ya gidecek bir sürücünün rotasında 2 adet radar noktasıyla birlikte 16 kontrol noktası ve 3 hız koridoru bulunuyor.

Bir başka örnek olarak, İstanbul Beylikdüzü'nden Tekirdağ Şarköy'e gitmek isteyen bir sürücünün önüne dört radar noktası, 7 kontrol noktası ve 16 hız koridoru çıkacak.

Kaynak: NTV

