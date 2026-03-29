İstanbul'da Genç Mimarın Şüpheli Ölümü

İstanbul’da peyzaj mimarı 27 yaşındaki Ahmet Hakan Gökbulut, 6'ncı katta yaşadığı dairenin terasından düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Gökbulut tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gökbulut’un olaydan saatler önce sosyal medya hesabından saçını kazıttığı bir fotoğraf paylaştığı ortaya çıkarken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, 7 Mart Cumartesi günü saat 21.30 sıralarında İstanbul Kağıthane Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre peyzaj mimarı Ahmet Hakan Gökbulut, akşam saatlerinde evinde bulunduğu sırada oturduğu binanın 6'ncı katındaki terastan düştü.

KURTARILAMADI

Sokakta bulunan merdivenlere düşen Gökbulut ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, Gökbulut’a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Gökbulut ardından ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan Gökbulut yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SAÇLARINI KAZITIP SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMIŞ

Olayın ardından polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerini başvurarak olayla ilgili çalışma başlattı. Gökbulut’un olaydan saatler önce saçlarını kazıttığı bir fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştığı ortaya çıktı. Olayla ilgili Gökbulut’u son gören kişinin arkadaşı Enes Ö. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri Enes Ö.‘nün 'bilgi sahibi' olarak ifadesine başvurdu.

MEMLEKETİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Diğer yandan hayatını kaybeden Ahmet Hakan Gökbulut’un cenazesi, Sarıyer Derbent Merkez Cami’nde kılınan cenaze namazı sonrasında Sinop’un Erfelek ilçesinde toprağa verildi. Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

