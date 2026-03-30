İran'dan Ateşlenen 4. Füze Etkisiz Hale Getirildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

MSB tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu balistik mühimmatın Türk hava sahasına girdiği, ardından NATO unsurlarınca etkisiz hâle getirildiği belirtildi.

'İRAN'DAN ATEŞLENDİĞİ BELİRLENDİ'

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"İran’dan ateşlendiği belirlenen ve Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hâle getirilmiştir. Ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tedbirler kararlılıkla ve tereddütsüz bir şekilde alınmakta, bölgedeki bütün gelişmeler millî güvenliğimiz öncelenerek dikkatle takip edilmektedir."

Etkisiz hâle getirilen balistik mühimmat ile ilgili açıklama.



Statement on the neutralization of ballistic munition. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 30, 2026

TÜRK HAVA SAHASINA GİREN DÖRDÜNCÜ FÜZE

Milli Savunma Bakanlığı tarafından daha önce yapılan açıklamalarda, 4 Mart, 9 Mart ve 13 Mart günleri de İran'dan ateşlenen balistik mühimmatların Türk hava sahasına girerek etkisiz hale getirildiği belirtilmişti. ABD ve İsrail'in İran saldırılarının başlamasının ardından bugün etkisiz hale getirilen mühimmat, Türk hava sahasına giren dördüncü balistik mühimmat olarak kayıtlara geçti.

KÜRECİK'E PATRIOT YERLEŞTİRİLMİŞTİ

Yaşanan bu gelişmelerin ardından NATO, İncirlik Üssü'nün yanı sıra Malatya'da konuşlu Kürecik Üssü'ne de Patriot hava savunma sistemi yerleştirmeye karar vermişti.

Kaynak: Haber Merkezi