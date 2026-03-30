Kalbi Yeniden Çalıştırılmıştı... Kazada Yaralanan Polis Şehit Oldu

İstanbul Başakşehir, polis memurlarını taşıyan servis minibüsü bariyerlere çarparak kaza yaptı. Kazada kalbi yeniden çalı

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Başakşehir’de polisleri taşıyan servis aracının karıştığı kazada bir polis memuru şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler bağlantı yolunda meydana geldi. Polisleri taşıyan servis aracı ile bir otomobilin çarpışması sonucu servis minibüsü bariyerlere çarparken, otomobil refüje savruldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada 27’si polis olmak üzere çok sayıda kişi yaralandı.

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, kalbi duran polis memuru Mustafa Aydın’a olay yerinde ve hastanede uzun süre kalp masajı uygulandığı, kalbinin yeniden çalıştırıldığı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi. Kazada yaralanan 3’ü ağır toplam 29 kişinin hastanelerde tedavisinin sürdüğü bildirildi.

VALİ GÜL YARALILARI ZİYARET ETTİ

İstanbul Valisi Davut Gül ile İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, kazada yaralanarak Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıları ziyaret etti.

Kalbi Yeniden Çalıştırılmıştı... Kazada Yaralanan Polis Şehit Oldu - Resim : 1

Kaynak: DHA

Etiketler
Trafik kazası
Son Güncelleme:
ÇOK OKUNANLAR
