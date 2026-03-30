Cumhurbaşkanı Erdoğan Barzani'yle Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konutuna saldırı düzenlenen IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'yle telefonda görüşerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konutuna düzenlenen saldırı nedeniyle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani Neçirvan Barzani’ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı görüşmede, Türkiye’nin bu ve benzeri saldırıların daima karşısında olduğunu, bölgede yaşanan çatışmaların bir an önce durması gerektiğini vurguladı.

Barzani'nin Konutu Vuruldu, İran'dan Açıklama GeldiBarzani'nin Konutu Vuruldu, İran'dan Açıklama GeldiDünya
Bağdat ile Erbil Anlaştı: Petrol Türkiye Üzerinden AkacakBağdat ile Erbil Anlaştı: Petrol Türkiye Üzerinden AkacakDünya

Etiketler
Neçirvan Barzani Recep Tayyip Erdoğan
Son Güncelleme:
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
ABD'ye İspanya'dan Bir Şok Daha: Hava Sahasını ABD Uçaklarına Kapattı NATO Üyesi Ülke ABD'ye Hava Sahasını Kapattı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Türk Hava Sahasında Düşürülen Füze.... NATO'dan Kritik Açıklama NATO'dan Kritik Açıklama
ÇOK OKUNANLAR
Kalbi Yeniden Çalıştırılmıştı... Kazada Yaralanan Polis Şehit Oldu Kazada Yaralanan Polis Şehit Oldu
Trump'tan İran'a Yeni Tehdit: 'Hürmüz Açılmazsa Petrol Kuyularını, Hark Adasını Yok Ederiz' 'Hürmüz Açılmazsa Petrol Kuyularını, Hark Adasını Yok Ederiz'
Takıntılı Erkek Banka Şubesinde Terör Estirdi: Soygunda Yeni Detaylar Ortaya Çıktı Takıntılı Erkek Banka Şubesinde Terör Estirdi: Soygunda Yeni Detaylar Ortaya Çıktı
Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki Marmara Depremi İçin Tarih Verdi: Yüzde 70 İhtimalle Burada Gerçekleşecek Japon Deprem Uzmanı Marmara Depremi İçin Tarih Verdi: Yüzde 70 İhtimalle Burada Gerçekleşecek
Usta Tarihçi İlber Ortaylı İçin Flaş Karar: Acı Kaybın Ardından Ailesi Duyurdu Usta Tarihçi İlber Ortaylı İçin Flaş Karar: Acı Kaybın Ardından Ailesi Duyurdu