Cumhurbaşkanı Erdoğan Barzani'yle Görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konutuna düzenlenen saldırı nedeniyle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani Neçirvan Barzani’ye geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı görüşmede, Türkiye’nin bu ve benzeri saldırıların daima karşısında olduğunu, bölgede yaşanan çatışmaların bir an önce durması gerektiğini vurguladı.
