İsrail'de İdam Yasasına Fren: Yüksek Mahkeme’den Kritik Karar

İsrail Yüksek Mahkemesi, Filistinli mahkumlara idam cezası öngören tartışmalı yasa için 24 Mayıs’a kadar ihtiyati tedbir kararı verdi. Kararla birlikte düzenlemenin uygulanması geçici olarak durduruldu.

İsrail Yüksek Mahkemesi, Filistinli mahkumlara idam cezası getiren tartışmalı yasa için ihtiyati tedbir kararı aldı. Mahkemenin kararıyla düzenlemenin 24 Mayıs’a kadar uygulanması askıya alındı. Karar, İsrail’deki Arap Azınlıkları Hukuk Merkezi Adalah’ın başvurusu üzerine verildi. Başvuruda, söz konusu yasanın yaşam hakkını ortadan kaldırdığı ve insanlık dışı cezalar içerdiği savunuldu.

AYRIMCILIK VURGUSU

Ayrıca düzenlemenin yalnızca Filistinlileri hedef aldığı ve bu yönüyle ayrımcılık içerdiği ifade edildi. Hukukçular, yasanın uluslararası hukukla ve İsrail’in taraf olduğu sözleşmelerle çeliştiğine dikkat çekti.

Knesset, söz konusu yasayı bir gün önce 62’ye karşı 48 oyla kabul etmişti. Başbakan Binyamin Netanyahu da oylamada “evet” oyu kullanmıştı. Yasanın öncülerinden Itamar Ben-Gvir ise düzenlemeyi “gecikmiş bir adım” olarak savunmuştu. İdam cezasının İsrail’de nadiren uygulandığı bilinirken, ülkede bu ceza en son 1962 yılında Nazi savaş suçlusu Adolf Eichmann için infaz edilmişti.

Kaynak: AA

