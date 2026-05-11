AB’den İsrailli Yerleşimcilere Yaptırım Kararı

Avrupa Birliği, Batı Şeria’da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ve şiddet eylemlerine karışan yerleşimcilere yönelik yaptırımlarda uzlaşırken, Hamas’ın bazı isimlerini de yaptırım listesine dahil etme kararı aldı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Brüksel’de yapılan Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, ayrıca Hamas’ın önde gelen isimlerine yönelik yeni yaptırımların da kabul edildiğini duyurdu. Kallas, "Filistinlilere yönelik şiddet nedeniyle İsrailli yerleşimcilere yaptırım uygulanmasına onay verildi" dedi.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, kararın Batı Şeria’daki “ciddi ve kabul edilemez” eylemlere karşı alındığını belirtirken, iki devletli çözüm vurgusu yaptı. Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot ise kararın 'aylar süren tıkanıklığın ardından önemli bir adım' olduğunu ifade ederek, "Aşırılıkçılık ve şiddetin sonuçları olur” değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Parlamentosu’ndaki Sol Grup ise yaptırımları 'gecikmiş ama yetersiz' olarak nitelendirerek, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması’nın askıya alınması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA