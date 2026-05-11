Trump'tan Hürmüz Kararı: 'Özgürlük Projesi'ni Yenilemeyi Düşünüyorum'

ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı’nda 'Özgürlük Projesi'ni yenilemeyi düşündüğünü belirterek, benzin vergisini geçici olarak kaldırılabileceğini söyledi. Trump ayrıca İran'la anlaşma sağlanana kadar sürecin takip edileceğini vurguladı.

ABD Başkanı Trump, Fox News'e verdiği demeçte Hürmüz Boğazı'nda "Özgürlük Projesi"ni yeniden başlatmayı düşündüğünü açıkladı. ABD Başkanı, CBS'ye verdiği röportajdaysa, "Benzin vergisini bir süreliğine kaldıracağım" ifadelerini kullandı.

Trump, "İran'daki sertlik yanlısı liderler pes edecek, anlaşma yapılana kadar onlarla ilgileneceğim. İran bana aptalca bir teklifle geldi. İranlılar imha edilmiş tesislerdeki 'Nükleer tozun' ABD'nin çıkarması gerektiğini söyledi" açıklamasında bulundu.

Trump, 4 Mayıs itibarıyla, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krizle ilgisi olmayan 'tarafsız' ülkelere ait gemilerin, boğazdan geçişine yardım etmeye başlayacaklarını açıklamış ve buna 'Özgürlük Projesi' adını vermişti.

