Beyaz Saray'da İran Zirvesi, Trump Güvenlik Ekibiyle Toplandı

ABD Başkanı Trump, İran'la ilgili güncel durumu ele almak üzere ulusal güvenlik ekibiyle Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Son Güncelleme:
Beyaz Saray'da İran Zirvesi, Trump Güvenlik Ekibiyle Toplandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki bir etkinlikte yaptığı açıklamada, bugün generallerle bir araya geleceğini bildirirken, ABD medyası ise Trump'ın ulusal güvenlik ekibiyle görüşmesinin başladığını yazdı.

Trump'ın bugün İran gündemiyle ilgili yaptığı ve "ateşkesin oldukça zayıf durumda" olduğunu söylediği açıklamasının ardından gerçekleşen toplantının "ABD-İran geriliminin gidişatını etkileyeceği" yorumları, ABD medyasına yansıdı.

ABD Başkanı Trump, son açıklamasında, İran'ın gönderdiği son öneriyi "aptalca" ve "çöp" olarak nitelendirerek, "Şu anda (ateşkesin) en zayıf anında olduğunu söyleyebilirim. Yaşam desteğine bağlı durumda" demişti.

Trump'tan Hürmüz Kararı: 'Özgürlük Projesi'ni Yenilemeyi Düşünüyorum'Trump'tan Hürmüz Kararı: 'Özgürlük Projesi'ni Yenilemeyi Düşünüyorum'Dünya

İran'dan Trump'a İlk Yanıt: Mecbur Kalırsak Savaşırızİran'dan Trump'a İlk Yanıt: Mecbur Kalırsak SavaşırızDünya

İran'ın Yanıtı Trump'ı Memnun Etmedi: Kesinlikle Kabul Edilemezİran'ın Yanıtı Trump'ı Memnun Etmedi: Kesinlikle Kabul EdilemezDünya

Kaynak: AA

Etiketler
İran Donald Trump
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Trump'tan Hürmüz Kararı: 'Özgürlük Projesi'ni Yenilemeyi Düşünüyorum' Trump'tan Hürmüz Kararı
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
AB’den İsrailli Yerleşimcilere Yaptırım Kararı AB’den İsrailli Yerleşimcilere Yaptırım Kararı
ÇOK OKUNANLAR
Muhittin Böcek ile Oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in İfadesi Ortaya Çıktı: 'Özgür Özel'e Poşette 200 Bin Dolar Teslim Ettim' Muhittin Böcek ile Oğlunun İfadesi Ortaya Çıktı: 'Özgür Özel'e Poşette 200 Bin Dolar Teslim Ettim'
Kraliçe Mathilde Baykar Üssünde: Belçika Heyeti Milli SİHA’ları İnceledi Kraliçe Mathilde Baykar Üssünde: Belçika Heyeti Milli SİHA’ları İnceledi
Muhittin Böcek'in İfadesi Ortaya Çıktı: 'Bu Arkadaşları Doyuramıyorum, Beni Kurtarın' Muhittin Böcek'in İfadesi Ortaya Çıktı
Hantavirüs Paniği Büyüyor: Prof. Ceyhan’dan Kritik Uyarılar Hantavirüs Paniği Büyüyor: Prof. Ceyhan’dan Kritik Uyarılar
Burcu Köksal'dan Çarpıcı Açıklama: 'Özgür Özel Burnumdan Getirdi' Burcu Köksal'dan Çarpıcı Açıklama