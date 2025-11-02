İsrail ile ABD Arasında Kritik Gazze Görüşmesi

ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, İsrail’e gitti. Caine, İsrailli mevkidaşıyla Gazze’deki son durumu ele aldı.

İsrail ile ABD Arasında Kritik Gazze Görüşmesi
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, ülkesine resmi ziyarette bulunan ABD’li mevkidaşı Dan Caine ile Gazze Şeridi’ndeki son durumu görüştü. İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre iki komutan, Gazze’nin yanı sıra bölgedeki güvenlik zorluklarını da değerlendirdi.

GAZZE ÜZERİNDE UÇTU

Görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi verilmezken, ordu Caine’nin Zamir’le birlikte askeri bir tesisi ziyaret ettiğini duyurdu. ABD’li generalin ayrıca Tel Aviv’e yaptığı ziyarette bir İsrail helikopteriyle Gazze üzerinde keşif uçuşu gerçekleştirdiği belirtildi.

