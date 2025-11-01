Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Beyaz Saray Yolcusu

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ın yakında Beyaz Saray'a gideceği iddia edildi. Bu durumda Şara, Beyaz Saray'ı ziyaret eden ilk Suriye Cumhurbaşkanı olacak.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Beyaz Saray Yolcusu
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara hakkında kritik bir iddia ortaya atıldı. Axios sitesinin haberine göre, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Manama'da Axios muhabirine konuştu.

BİR İLK OLACAK

Barrack, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın 10 Kasım'da Washington'a gideceğini belirtti. Bu durumda Şara, Beyaz Saray'ı ziyaret eden ilk Suriye Cumhurbaşkanı olacak. Öte yandan Barrack, söz konusu ziyarette Şara'nın ABD liderliğindeki IŞİD karşıtı koalisyona Suriye'nin katılımına ilişkin bir anlaşma imzalamasının beklendiğini belirtti.

SURİYE VE İSRAİL ANLAŞMASI BEKLENİYOR

Ayrıca Barrack, Suriye ve İsrail arasındaki müzakerelerin 5'incisinin de Şara'nın ziyareti esnasında Washington'da yapılacağını kaydetti. Barrack, ABD'nin bu yılın sonuna kadar Suriye ve İsrail arasında bir güvenlik anlaşması yapılmasını hedeflediğini söyledi.

Kaynak: AA

