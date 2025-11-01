Hindistan’da Tapınakta İzdiham! En Az 12 Ölü

Hindistan'da Swamy Venkateswara Tapınağı’nda izdiham çıktı. İzdihamda en az 12 kişi yaşamını yitirdi.

Hindistan’ın Andhra Pradesh eyaletine bağlı Srikakulam bölgesinde, Hindu inancının kutsal günlerinden 'Ekadashi' nedeniyle binlerce kişi Swamy Venkateswara Tapınağı’na akın etti. Yoğun kalabalıkta çıkan izdiham sırasında tapınaktaki çelik korkuluklar çöktü. Polis, olayda 12 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edilirken, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı bildirildi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

