Ahmed Şara’dan Bürokratlara Sert Uyarı: ‘Lüks Arabalarınızı Teslim Edin’

Suriye’nin yeni Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, yönetim kadrosundaki destekçilerine yönelik dikkat çekici bir çıkış yaptı. Ülkenin geleceğine yön verecek ilk toplantılardan birinde, “Devletin maaşlarının bu kadar yüksek olduğunu bilmiyordum” sözleriyle bürokrasiye uyarı niteliğinde mesaj verdi.

Reuters’ın aktardığı bilgilere göre, eski muhalif karargâhta bir araya gelen 100’ü aşkın üst düzey yetkili ve iş insanına hitap eden Şara, “Devrimin çocukları olduğunuzu unuttunuz mu? Bu kadar çabuk mu ayartıldınız?” ifadelerini kullandı. Bu sert çıkışın, binanın önünde sıralanan lüks araçların Şara’nın dikkat çekmesi üzerine geldiği aktarıldı.

‘LÜKS ARAÇLARINIZI TESLİM EDİN’ UYARISI

14 yıllık iç savaşın ardından Beşar Esad rejimini devirerek göreve gelen Şara, iktidarının ilk on ayında ciddi krizlerle karşı karşıya kaldı. Yeni yönetimde yer alan farklı muhalif gruplar arasındaki mezhepsel gerilimlerde 2 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

30 Ağustos’ta İdlib’de düzenlenen toplantıda Cumhurbaşkanı Şara, devlet görevlilerine açık bir uyarıda bulundu: “lüks araçlarını teslim etmeleri ya da yolsuzluk soruşturmasıyla karşılaşacakları” Toplantının ardından bazı yetkililerin gerçekten araç anahtarlarını teslim ettiği bildirildi.

ŞARA’NIN EN ZORLU SINAVI

Uzmanlara göre Ahmed Şara’nın en büyük sınavı, silahlı bir hareketin liderliğinden devlet başkanlığına geçerken, Esad döneminden miras kalan yolsuzluk kültürünü ortadan kaldırmak olacak. Reform vaatleriyle iktidara gelen Şara’nın, yönetimdeki yozlaşmaya karşı ne kadar direnebileceği merak ediliyor.

KARDEŞİNİ DE HEDEF ALDI

Şara’nın yolsuzlukla mücadele hamleleri, yakın çevresini de kapsıyor. Cumhurbaşkanının iki ağabeyi devletin üst kademelerinde görev yaparken, iş insanı olan bir diğer kardeşi Cemal Şara, yolsuzluk iddiaları nedeniyle dışlandı.

Kaynaklara göre Cemal Şara, Şam’da açtığı ofis aracılığıyla ithalat, ihracat ve turizm faaliyetleri yürütüyor; toplantılarda “Cumhurbaşkanının kardeşi” unvanını kullanıyordu. Ağustos ayında ofisi mühürlenip kapatıldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ise Cemal Şara’nın hiçbir resmi görevinin bulunmadığı ve ticari faaliyet yürütmesine izin verilmediği belirtildi.

