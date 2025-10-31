Havada Büyük Panik! Uçak Acil İniş Yaptı, Yolcular Hastaneye Kaldırıldı

Meksika'dan ABD'ye giden 162 yolculu uçakta ani irtifa kaybı nedeniyle büyük korku yaşandı. Florida'ya acil iniş yapan uçaktaki yolcular hastaneye kaldırıldı.

ABD Federal Havacılık İdaresinden (FAA) yapılan açıklamaya göre Meksika'nın Cancun kentinden ABD’nin New Jersey eyaletine giden JetBlue uçağında ani irtifa kaybı yaşandı.

162 yolcunun bulunduğu "Airbus A320" tipi uçak, irtifa kaybının ardından dün yerel saatle 14.00’te ABD'nin Florida eyaletindeki Tampa Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptı.

HEPSİ HASTANEYE KALDIRILDI

Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, yaralı sayısına ilişkin bilgi paylaşılmazken sağlık görevlilerinin havalimanında yolcular ve mürettebatı muayene ettiği ve bazı yolcuların hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

“LiveATC.net” internet sitesinin ulaştığı hava trafik kayıtlarına göre ise en az 3 kişi yaralandı.

Öte yandan FAA yetkilileri, olayın araştırıldığı bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

