Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Merz’e Gazze Tepkisi Dünyada Gündem Oldu! Avrupa Basını Türkiye’yi Konuşuyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’i Beştepe’de ağırladı. İki liderin ikili ve heyetler arası görüşmelerinin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında, Gazze ve Avrupa Birliği konuları öne çıktı. Görüşme, yalnızca Türkiye ve Almanya’da değil, dünya basınında da geniş yer buldu.

Almanya’nın önde gelen gazetelerinden Bild, ziyareti “Almanlar ve Türkler: Şimdi tekrar arkadaş mı olduk?” başlığıyla duyurdu. Gazete, Erdoğan’ın Merz’e “değerli dostum” demesine vurgu yaptı.

Tagesschau gazetesi ise, görüşmenin Türk-Alman ilişkilerinin yeniden canlandırılmasına odaklandığını ancak Orta Doğu konusunda görüş ayrılıklarının sürdüğünü yazdı. Haberde, Merz’in iki ülkenin “sosyal, ekonomik ve güvenlik açısından birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğunu” söylediği aktarıldı.

Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) ise daha şu değerlendirmede bulundu: “Almanya’nın Türkiye’ye ihtiyacı var. Ankara’nın küresel etkisi artmaya devam ediyor. Erdoğan’ın Gazze’de Hamas ve Rusya’da Putin üzerindeki nüfuzu göz ardı edilemez. Bu nedenle Ankara ile iş birliği zorunlu hale geliyor.”

EURO NEWS: 'MERZ, TÜRKİYE İLE STRATEJİK ORTAKLIK İSTİYOR'

Avrupa merkezli Euro News, Merz’in ziyaretini Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan Eurofighter Typhoon savaş uçağı anlaşmasının ardından gerçekleştiğine dikkat çekti. Haberde, Almanya’nın Avrupa Güvenlik Eylemi (SAFE) programı kapsamında Türkiye ile daha derin bir stratejik iş birliği kurmak istediği belirtildi.

Euro News, Merz’in Ankara’ya yaptığı ilk resmi ziyarette “Avrupa'nın Türkiye ile daha derin bir stratejik ortaklık kurması gerektiğini söylediğini” aktardı.

İSRAİL BASINI DA HABERE YER VERDİ

İsrail medyası da görüşmeye geniş yer verdi. Israel Hayom, basın toplantısında Gazze konusunun öne çıktığını belirtti ve şu başlığı attı: “Erdoğan’dan Alman Şansölyesine: Almanya Gazze'deki soykırımı görmüyor mu?”

Haberde, Merz’in İsrail’e desteğini yinelediği, Erdoğan’ın ise “Gazze’deki soykırımın görmezden gelindiği” yönündeki eleştirileri ön plana çıktı.

Ynet gazetesi de Erdoğan’ın Merz’e bu sözleriyle yönelttiği çıkışın diplomatik yankı oluşturduğunu yazdı.

‘ALMANYA-TÜRKİYE İŞ BİRLİĞİNDE YENİ DÖNEM”

Yunanistan merkezli Capital gazetesi, görüşmeyi “Almanya-Türkiye İş Birliğinde Yeni Dönem” başlığıyla duyurdu. Haberde, Merz’in ziyaretinin savunma ve stratejik ilişkileri güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi.

Capital, Türkiye’nin Avrupa için “stratejik bir ortak ve bölgesel arabulucu” haline geldiğini vurguladı.

‘YUNANİSTAN’IN ENDİŞELERİNE RAĞMEN…’

Atina merkezli Alphanews, ziyaretin Türkiye’nin Eurofighter Typhoon alım sürecinde önemli bir dönüm noktası olduğunu yazdı. “Türkiye, Eurofighter’a bir adım daha yaklaştı” başlıklı haberde, Almanya’nın Yunanistan’ın itirazlarına rağmen bu satışa yeşil ışık yaktığı ifade edildi. Haberde, “Almanya’nın bu tutumu stratejik bir değişimin işareti” değerlendirmesi yer aldı.

‘ALMANYA’NIN TÜRKİYE’YE İHTİYACI VAR’

Yunanistan devlet kanalı Ertnews, görüşmeyi “Almanya’nın Türkiye’ye ihtiyacı var” başlığıyla aktardı. Haberde, ziyaretin iki ülke arasında yeni bir dönemin kapısını aralayabileceği yorumu yapıldı.

Buna karşılık Europost, daha eleştirel bir tutum sergileyerek şu ifadeleri kullandı:

“Almanya Başbakanı Merz, Türkiye'nin modern Eurofighter Typhoon savaş uçaklarını almasına izin verdikten sonra Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara’ya gitti. Bu ziyaret, bizi tehlikeye atıyor.”

Gazete, iki ülke arasındaki savunma ortaklığını “yeni bir eksenin doğuşu” olarak nitelendirdi.

Kaynak: Haber Merkezi