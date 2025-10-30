Ankara'da Kritik Zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi Merz'i Resmi Törenle Karşıladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştiriyor. İki gün sürecek resmi temaslar için dün Türkiye'ye gelen Merz, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'i resmi törenle karşıladı.

Kaynak: Haber Merkezi