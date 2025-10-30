Ankara'da Kritik Zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi Merz'i Resmi Törenle Karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'i resmi törenle karşıladı.
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştiriyor. İki gün sürecek resmi temaslar için dün Türkiye'ye gelen Merz, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.
