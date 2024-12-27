İsrail Gazze'de Hastane Yaktı, Birçok Hasta Öldü

İsrail ordusu, kuşatma altına alarak sağlık personelini ve yaralıları zorla dışarı çıkararak, baskın düzenlediği Gazze Şeridi'ndeki Kemal Advan Hastanesinin bazı bölümlerini ateşe verdi. Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde yer alan Beyt Lahiya beldesindeki Kemal Advan Hastanesini kuşattı. Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye'den personeli ve yaralıları dışarı çıkarmasını istedi.

Ebu Safiyye ve bazı personel, tehditlere rağmen hastaneden ayrılmadı ve tamamen tahliyeye karşı çıktı. Hastane kaynakları, İsrail güçlerinin hastanedeki sağlık personeli, hastalar ve refakatçıları avluya çıkarttıktan sonra içeriye girdiğini ve askerlerin ameliyathane, laboratuvar ve acil servis gibi bazı bölümleri yaktığını ifade etti.

Yangının hızla diğer binalara ve bölümlere yayıldığını, sivil savunma ekiplerinin faaliyetlerinin durması ve hastanenin askeri araçlarla kuşatılmış olması nedeniyle yangını söndürmenin imkansız hale geldiğini vurgulayan kaynaklar, İsrail askerlerinin, Husam Ebu Safiye'yi hastaneyi tamamen tahliye etmemesi halinde gözaltına almakla tehdit ettiğini kaydetti.

Ayrıca, hastanede yürüyerek tahliye edilemeyecek durumda olan bazı hastaların bulunduğu, özellikle yoğun bakım servisindeki hastaların bir kısmının ambulanslarla daha önce hizmet dışı kalan Endonezya Hastanesine nakledildiği belirtildi. Aynı kaynağa göre, İsrail ordusunun oksijen kaynaklarını kesmesi nedeniyle yoğun bakım ünitesindeki bazı hastalar hayatını kaybetti.

'AKIBET BELİRSİZ'

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, konuyla ilgili açıklamasında, "İşgalci (İsrail), suçlarını taçlandırarak Kemal Advan Hastanesi'ni yok etti" ifadelerini kullandı.

Kemal Advan Hastanesindeki bazı hastaların birkaç gün önce hizmet dışı kalan Endonezya Hastanesine İsrail ordusunun silah zoruyla nakledildiği belirtilen açıklamada, İsrail güçlerinin, hastane personeli, hastalar ve yakınlarını aşırı soğukta kıyafetlerini çıkarmaya zorladığını ve onları bilinmeyen bir yere götürdüğü kaydedildi.

Ayrıca, İsrail ordusunun Kemal Advan Hastanesi'ni basması ve Hastane Müdürü Husam Ebu Safiyye ile iletişimin kesilmesi nedeniyle "sağlık personelinin ve hastaların akıbetinin belirsiz olduğu" vurgulandı. Hastane yönetimiyle iletişimlerinin kesildiğini aktaran yerel kaynaklar, Kemal Advan Hastanesinde 350 sağlık personeli ile yaralının olduğunu aktarmıştı.

İsrail ordusunun sabah saatlerinde açtığı ateş sonucu hastanenin arşiv bölümünde de yangın çıkmıştı. Haftalardır bölgeyi kuşatma ve saldırılar altında tutan İsrail ordusunun, dün hastane çevresine düzenlediği saldırılarda 5'i sağlık personeli, en az 50 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA