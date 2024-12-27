İtalya'da Kaybolan Dağcılardan 5 Gün Sonra Acı Haber

İtalya'da Gran Sasso dağına tırmanış yapan 2 dağcıdan 5 gündür haber alınamıyordu. Ekipler dağcıların cansız bedenine ulaştı.

İtalya'da Kaybolan Dağcılardan 5 Gün Sonra Acı Haber

İtalya'nın Gran Sasso dağında kaybolan ve 5 gündür aranan 2 dağcının cesedine ulaşıldığı bildirildi.

İtalyan kurtarma ekipleri, dağcıların kaybolduğu karla kaplı kayalık bölgeye, olumsuz hava koşulları ve çığ tehlikesi nedeniyle helikopterle ulaştı.

İtalyan medyasında çıkan haberlere göre, dağcılardan biri zorlu koşullara rağmen acil yardım çağrısı yapmayı başarabildi.

Haberlerde, tırmanış yapan dağcıların düştükleri noktalar arasında yaklaşık 20 metrelik mesafe olduğu ve birbirlerini göremeseler de duyabildikleri ileri sürüldü.

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Kaynak: AA

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