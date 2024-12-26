İsrail Yemen’de Havalimanını Bombalamıştı... DSÖ Direktörü de Saldırı Sırasında Oradaymış!

İsrail ordusu, Husilerin kontrolündeki Uluslararası Sana Havalimanı'na hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı bildirilmişti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un saldırı sırasında havalimanında olduğu ortaya çıktı.

Ghebreyesus, saldırıya ilişkin X'ten paylaşımda bulundu. BM'nin Yemen'de alıkonulan personelinin serbest bırakılmasının yanı sıra ülkedeki sağlık ve insani durumun değerlendirilmesi için müzakerede bulunmak amacıyla gerçekleştirdikleri misyonun bugün sona erdiğini belirten Ghebreyesus, Husilerin alıkoyduğu BM personelinin derhal serbest bırakılması çağrısını yineledi.

Ghebreyesus, "Yaklaşık iki saat önce Sana'dan uçağa binmek üzereyken havalimanı saldırıya uğradı. Uçağımızın mürettebatından bir kişi yaralandı. Havaalanında en az 2 kişinin öldüğü bildirildi" ifadelerini kullandı.

'BURADAN AYRILMADAN ÖNCE...'

Hava trafik kontrol kulesi ile yakınında bulunan biniş bekleme salonu ve pistin hasar gördüğünü bildiren Ghebreyesus, şunları kaydetti:

"Buradan ayrılmadan önce hasarın onarılmasını beklememiz gerekiyor. BM ile DSÖ'den meslektaşlarım ve ben güvendeyiz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz."

Kaynak: AA