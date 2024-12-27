Ulusal Gazeteciler Sendikası'ndan İsrail'e Kınama

İngiltere ve İrlanda'da faaliyet gösteren Ulusal Gazeteciler Sendikası (NUJ), İsrail ordusunun Gazze'de El-Kuds el-Yevm televizyonuna ait canlı yayın aracına düzenlediği saldırıda 5 gazeteciyi öldürmesiyle ilgili açıklama yayımladı.

NUJ'dan yapılan yazılı açıklamada, Al Jazeera kanalının haberine atıfta bulunularak, açıkça işaretlenmiş El-Kuds el-Yevm televizyonuna ait yayın aracının İsrail hava saldırısında vurulduğu ve sosyal medyada dolaşan fotoğraflarda aracın alevler içinde kaldığının görüldüğü belirtilerek, "NUJ, Gazze'nin merkezinde 5 gazetecinin öldürülmesini şiddetle kınadı" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NUJ Genel Sekreteri Laura Davison, "Bu çirkin bir saldırıdır ve uluslararası hukukun açık ihlalidir" ifadesini kullandı.

MEDYA KURULUŞU HEDEF ALINAMAZ

Canlı yayın aracının bir medya kuruluşuna ait olduğuna dair şüphe olamayacağını vurgulayan Davison, gazetecilerin, çalıştığı binaların ve ekipmanlarının uluslararası sözleşmelerle korunduğunu ve hedef alınamayacağını kaydetti.

Davison, bu saldırının uluslararası hukukun ihlali olduğunu ve kınanması gerektiğin belirterek "Kurbanların ailelerine, meslektaşlarına ve arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz. Bu üzücü dönemde, düşüncelerimiz tüm ailelerle birlikte." değerlendirmesinde bulundu.

Öldürülen gazetecilerden birinin yeni baba olduğunu dile getiren Davison, "İsrail hükümetine bir kez daha gazetecileri hedef almaktan vazgeçmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden dün yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda El-Kuds el-Yevm (alqudstoday-tv) televizyonuna ait canlı yayın aracına düzenlediği bombalı saldırıda 5 gazetecinin öldüğü bildirilmişti.

Saldırıda, televizyon çalışanlarından foto muhabiri Eymen el-Cedy ile gazeteciler Faysal Ebu el-Kumsan, İbrahim eş-Şeyh Ali, Muhammed el-Led'a ve Fadi Hassune'nin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden gazeteci sayısının 201'e yükseldiği ifade edilmişti.

Kaynak: AA