Çin'de Aracıyla Kasten 35 Kişiyi Öldüren Saldırgana İdam Cezası

Çin'de geçen ay aracını yürüyüş yapan vatandaşların üzerine sürerek 35 kişinin ölümüne, 43 kişinin yaralanmasına neden olan saldırgan idam cezasına çarptırıldı. Kararın gerekçesinde sanığın eyleminin "alçakça" olduğu vurgulandı.

Çin'de Aracıyla Kasten 35 Kişiyi Öldüren Saldırgana İdam Cezası

Çin'in Guangdong eyaletinin Cuhay şehrinde 11 Kasım'da aracını yürüyüş yapanların üzerine sürmesi sonucu 35 kişinin ölümüne, 43 kişinin yaralanmasına neden olan saldırgan için karar verildi. Cuhay Orta Halk Mahkemesinin verdiği kararda, adının Fan Veyçiu olduğu belirtilen 62 yaşındaki sanığın, "evliliğinde sorun yaşayan ve hayatından duyduğu memnuniyetsizlikle" saldırıyı gerçekleştirdiği, "boşanma sonrası mal paylaşımından mutsuz olduğu" aktarıldı.

"Alçakça dürtüler ve zalimce bir yöntemle işlenen suçun sonuçları bakımından ağır olduğu ve ciddi toplumsal zarara yol açtığı" ifade edilen kararda, sanığın ölüm cezasına çarptırıldığı kaydedildi. Sanık, kamu güvenliğini tehlikeye atan eylemi nedeniyle ayrıca siyasi haklarından da men edildi.

Çin'de Aracıyla Kasten 35 Kişiyi Öldüren Saldırgana İdam Cezası - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

Siyah renkli SUV tipi aracını bir spor merkezinin çevresinde yürüyüş yapanların üzerine kasten süren saldırgan, 35 kişinin ölümüne, 43 kişinin yaralanmasına sebep olmuştu. Yerel polis biriminden yapılan açıklamada, zanlının eşinden boşandığı, ayrılma koşullarından ve mal paylaşımından duyduğu hoşnutsuzluk nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiğinin anlaşıldığı bildirilmişti.

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Kaynak: AA

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