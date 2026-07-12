İran'ın 2 Kentinde Patlama Sesleri

İran basını, Bender Abbas kenti ile Keşm Adası’nda patlama seslerinin duyulduğunu aktardı.

Son Güncelleme:
İran'ın 2 Kentinde Patlama Sesleri
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İran’ın Hürmüzgan eyaletinde patlama sesleri duyuldu. Yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre patlama sesleri eyalete bağlı Bender Abbas kenti ile Keşm Adası yakınlarında yükseldi. Haberde patlamanın kaynağına ilişkin bilgi verilmedi.

11 FÜZE FIRLATILDI

Keşm Kaymakamı Hüseyin Emir Timur ise patlama seslerinin ABD saldırısından kaynaklandığını ve bölgeye 10 ila 11 adet füze fırlatıldığını söyledi. Timur, saldırılarda şu ana kadar can kaybı yaşanmadığını kaydetti.

Trump'tan İran Mesajı: 'Dün Gece Onları Yerle Bir Ettik, Hürmüz Boğazı Açık'Trump'tan İran Mesajı: 'Dün Gece Onları Yerle Bir Ettik, Hürmüz Boğazı Açık'Dünya

İsrail'de İran Hazırlığı: Orduya Saldırı Talimatı Verildiİsrail'de İran Hazırlığı: Orduya Saldırı Talimatı VerildiDünya

Orta Doğu'da Resti Bu Kez İran Çekti: Anlaşmalar Dönemi Sona ErdiOrta Doğu'da Resti Bu Kez İran Çekti: Anlaşmalar Dönemi Sona ErdiDünya

Kaynak: AA

Etiketler
ABD İran
Son Güncelleme:
İsrail Sandık Başına Gidecek, Seçim Tarihi Belli Oldu İsrail Sandık Başına Gidecek, Seçim Tarihi Belli Oldu
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
İsrail'de İran Hazırlığı: Orduya Saldırı Talimatı Verildi İsrail'de İran Hazırlığı: Orduya Saldırı Talimatı Verildi
ÇOK OKUNANLAR
Jandarmadan Fotokapan Operasyonu: Yüzlerce Kişi Yakalandı Yüzlerce Kişi Yakalandı
Hazal Kaya ve Ali Atay Hollanda'ya Taşınıyor! Şirket Kurdular, Hayallerini Kovalayacaklar Hazal Kaya ve Ali Atay Hollanda'ya Taşınıyor! Şirket Kurdular, Hayallerini Kovalayacaklar
Trabzon'da Kalkışa Dakikalar Kala Sigara Krizi: Uçak Geri Döndü Kalkışa Dakikalar Kala Sigara Krizi, Uçak Geri Döndü
ABD'li Senatör Lindsey Graham Hayatını Kaybetti Senatör Hayatını Kaybetti
Yargıtay'dan Emsal Nitelikte Karar! O Sözler Hem İşinden Hem Tazminatından Etti Yargıtay'dan Emsal Nitelikte Karar! O Sözler Hem İşinden Hem Tazminatından Etti