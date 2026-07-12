İran'ın 2 Kentinde Patlama Sesleri

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İran’ın Hürmüzgan eyaletinde patlama sesleri duyuldu. Yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre patlama sesleri eyalete bağlı Bender Abbas kenti ile Keşm Adası yakınlarında yükseldi. Haberde patlamanın kaynağına ilişkin bilgi verilmedi.

11 FÜZE FIRLATILDI

Keşm Kaymakamı Hüseyin Emir Timur ise patlama seslerinin ABD saldırısından kaynaklandığını ve bölgeye 10 ila 11 adet füze fırlatıldığını söyledi. Timur, saldırılarda şu ana kadar can kaybı yaşanmadığını kaydetti.

Kaynak: AA