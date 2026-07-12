İsrail Sandık Başına Gidecek, Seçim Tarihi Belli Oldu

İsrail Meclisi'nin 17 Temmuz'da feshedilmesi kararı alınırken, ülkenin 27 Ekim'de genel seçimlere gitmesi kararlaştırıldı. Böylece İsrail'de seçimler 1988'den bu yana ilk kez planlanan takvim doğrultusunda yapılacak.

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İsrail Sandık Başına Gidecek, Seçim Tarihi Belli Oldu
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İsrail'de genel seçimlerin 27 Ekim'de yapılması kararlaştırıldı. Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail Meclisi Düzenleme Komitesi Başkanı Ofir Katz, bugün gerçekleştirilen komite toplantısında Meclis'in 17 Temmuz'da feshedilmesi ve ülkenin 27 Ekim'de sandık başına gitmesi yönünde karar alındığını açıkladı.

Kararla birlikte İsrail'de seçimler, 1988 yılından bu yana ilk kez hükümetin görev süresini tamamlamasının ardından ve öngörülen takvim çerçevesinde gerçekleştirilecek. İsrail Meclisi hukuk danışmanı Sagit Afik de oturum sırasında yaptığı değerlendirmede, Meclis'in görev süresini tamamlayacağını ve belirlenen takvim doğrultusunda feshedileceğini ifade etti.

Kaynak: AA

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