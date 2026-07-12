İsrail Sandık Başına Gidecek, Seçim Tarihi Belli Oldu

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İsrail'de genel seçimlerin 27 Ekim'de yapılması kararlaştırıldı. Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail Meclisi Düzenleme Komitesi Başkanı Ofir Katz, bugün gerçekleştirilen komite toplantısında Meclis'in 17 Temmuz'da feshedilmesi ve ülkenin 27 Ekim'de sandık başına gitmesi yönünde karar alındığını açıkladı.

Kararla birlikte İsrail'de seçimler, 1988 yılından bu yana ilk kez hükümetin görev süresini tamamlamasının ardından ve öngörülen takvim çerçevesinde gerçekleştirilecek. İsrail Meclisi hukuk danışmanı Sagit Afik de oturum sırasında yaptığı değerlendirmede, Meclis'in görev süresini tamamlayacağını ve belirlenen takvim doğrultusunda feshedileceğini ifade etti.

Kaynak: AA