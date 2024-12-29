İran'da İntihar Saldırısı! İstihbarat Müdürü Öldürüldü

İran’ın güneyinde bulunan Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Lenge ilçesinde bir intihar saldırısı gerçekleşti. Polis memurlarına yakın bir noktada saldırganın üzerindeki patlayıcı yüklü yeleği patlatmasıyla İlçe İstihbarat Müdürü Müçteba Şehidi yaşamını yitirdi.

Hürmüzgan Emniyet Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saldırının Bender Lenge ilçe karakolu önünde gerçekleştiği ve saldırganın intihar eylemcisi olduğu aktarıldı.

KARAKOLUN ÖNÜNDE KENDİNİ PATLATTI

Saldırıya dair Hürmüzgan Savcılığı tarafından paylaşılan açıklamada ise hayatını kaybeden Şehidi’nin şüpheli gördüğü bir aracı durduğu ve araçta bulunan intihar eylemcisinin araçtan inerek karakol binası önünde kendisini patlattığı açıklandı.

Patlama sonucu yaralanan Şehidi’nin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken saldırıyı gerçekleştiren intihar eylemcisinin olay yerinde öldüğü ve saldırıyla bağlantılı bir kişinin de tutuklandığını ifade edildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: İHA