Orta Afrika Cumhuriyeti’nde Silahlı Saldırı! 10 Maden İşçisi Öldü

Orta Afrika Cumhuriyeti’nin kuzeybatısındaki Ouham-Pende'ye bağlı Bozoum şehrinin yaklaşık 30 kilometre doğusunda bulunan Garo maden sahasına, 3R (Geri Dönüş, Talep, Yeniden Güçlendirme) adlı isyancı grup tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda, 10 maden işçisi hayatını kaybetti, 4 işçi yaralandı.

Olay sonrası güvenlik güçleri bölgede isyancılara karşı operasyon başlattı.

SIK SIK SALDIRI OLUYOR

Seleka, Anti-Balaka, 3R, Barış İçin Birlik (UPC), OAC Vatansever Hareketi (MPC), Tanrının Direniş Ordusu (LRA) gibi silahlı gruplar, özellikle yeraltı kaynaklarının zengin olduğu bölgelerin hakimiyeti için sıklıkla bölgede saldırılar düzenliyor.

Değişim için Vatanseverler Koalisyonu (CPC) çatısı altında toplanan isyancı gruplar, başkent Bangui'yi ele geçirmek için Aralık 2020'de harekat başlatmış ancak başarılı olamamıştı.

Ülkede, 2013'ten bu yana devam eden şiddet olaylarında çoğu Müslüman binlerce kişi katledildi, 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu.

Kaynak: AA