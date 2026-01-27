İran'a Saldırı Kapıda mı? Trump’tan Tehdit, Pentagon’dan Hazırlık

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik artan askeri hareketliliğe ilişkin yaptığı açıklamada, "Büyük bir armada İran’a doğru yola çıktı, umarım onu kullanmak zorunda kalmayız" dedi. Trump’ın sözleri, Washington’un Tahran üzerindeki askeri baskıyı artırdığı bir dönemde geldi. Milliyet gazetesinin haberine göre New York Times’a konuşan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen ABD’li yetkililer, Trump yönetiminin İran’a olası bir saldırı senaryosu üzerinde çalıştığını aktardı. Yetkililere göre Trump, İran hükümetinin konumunun zayıfladığına işaret eden çok sayıda istihbarat raporu aldı.

PENTAGON'DAN HAZIRLIK

26 Ocak itibarıyla Tomahawk füzeleriyle donatılmış üç savaş gemisi eşliğinde Abraham Lincoln uçak gemisi, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın Batı Hint Okyanusu’ndaki sorumluluk alanına girdi. Yetkililer, Beyaz Saray’ın saldırı emri vermesi halinde uçak gemisinin bir ya da iki gün içinde operasyonel hale gelebileceğini belirtti. ABD’nin bölgedeki askeri varlığını güçlendirdiği kaydedilirken, bir düzine F-15E savaş uçağının yanı sıra İran’dan gelebilecek olası misillemelere karşı Patriot ve THAAD hava savunma sistemlerinin de konuşlandırıldığı öne sürüldü.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ DE ARTTI

Washington yönetiminin İsrail, Suudi Arabistan ve Katar başta olmak üzere bölge ülkeleriyle temaslarını yoğunlaştırdığı, Bağdat’ta da çeşitli güvenlik toplantıları gerçekleştirdiği ifade edildi. Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ise Trump ile İran konusunda görüştüğünü belirterek, ABD yönetiminin İran’daki protestolar sırasında rejime karşı çıkan gruplara destek verme yönündeki söylemini sürdürmesini beklediğini söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi