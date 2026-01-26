Körfez’de Tehlikeli Tırmanış... ABD Uçak Gemisini İran’a Yaklaştırdı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD, Ortadoğu’da artan gerilim sürerken USS Abraham Lincoln uçak gemisini İran yakınlarına sevk etti. Diken'de yer alan habere göre uçak gemisi ve beraberindeki üç savaş gemisinin ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) görev bölgesine girdiği bildirildi. BBC’ye konuşan ABD’li bir yetkili, gemilerin Arap Denizi, Umman Körfezi ve Basra Körfezi’ni kapsayan CENTCOM bölgesinde bulunduğunu ancak kesin konumun paylaşılmadığını söyledi. USS Abraham Lincoln’ün yer belirleme sinyallerinin 20 Ocak’tan bu yana kapalı olduğu belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İran’da 28 Aralık 2025’te ekonomik kriz ve enflasyon nedeniyle başlayan protestoların ülke geneline yayılmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, gösterilere açık destek vermişti. Trump 13 Ocak’ta "İranlı vatanseverler protestolarınıza devam edin, yardım yolda" açıklamasında bulunmuştu. Buna karşılık İranlı üst düzey bir yetkili, Reuters’a yaptığı açıklamada olası bir ABD saldırısı halinde Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye’deki ABD üslerinin hedef alınabileceğini söylemişti.

Trump, 14 Ocak’ta İran’da infazların durdurulduğunu öne sürerek Tahran’a teşekkür etmiş, 18 Ocak’ta ise Axios, ABD yönetiminin askeri müdahaleden diplomatik ve lojistik nedenlerle vazgeçtiğini yazmıştı. Ancak buna rağmen saldırının yakın olduğuna dair beklentiler de yükseldi.

Kaynak: Haber Merkezi