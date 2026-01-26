Körfez’de Tehlikeli Tırmanış... ABD Uçak Gemisini İran’a Yaklaştırdı

ABD'nin İran'a saldırması beklenirken dikkat çekici bir gelişme yaşandı. ABD’nin USS Abraham Lincoln uçak gemisi Körfez'e sevk edildi.

Son Güncelleme:
Körfez’de Tehlikeli Tırmanış... ABD Uçak Gemisini İran’a Yaklaştırdı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD, Ortadoğu’da artan gerilim sürerken USS Abraham Lincoln uçak gemisini İran yakınlarına sevk etti. Diken'de yer alan habere göre uçak gemisi ve beraberindeki üç savaş gemisinin ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) görev bölgesine girdiği bildirildi. BBC’ye konuşan ABD’li bir yetkili, gemilerin Arap Denizi, Umman Körfezi ve Basra Körfezi’ni kapsayan CENTCOM bölgesinde bulunduğunu ancak kesin konumun paylaşılmadığını söyledi. USS Abraham Lincoln’ün yer belirleme sinyallerinin 20 Ocak’tan bu yana kapalı olduğu belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İran’da 28 Aralık 2025’te ekonomik kriz ve enflasyon nedeniyle başlayan protestoların ülke geneline yayılmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, gösterilere açık destek vermişti. Trump 13 Ocak’ta "İranlı vatanseverler protestolarınıza devam edin, yardım yolda" açıklamasında bulunmuştu. Buna karşılık İranlı üst düzey bir yetkili, Reuters’a yaptığı açıklamada olası bir ABD saldırısı halinde Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye’deki ABD üslerinin hedef alınabileceğini söylemişti.

Trump, 14 Ocak’ta İran’da infazların durdurulduğunu öne sürerek Tahran’a teşekkür etmiş, 18 Ocak’ta ise Axios, ABD yönetiminin askeri müdahaleden diplomatik ve lojistik nedenlerle vazgeçtiğini yazmıştı. Ancak buna rağmen saldırının yakın olduğuna dair beklentiler de yükseldi.

Ortadoğu Diken Üstünde! ABD Üsleri Boşaltıyor, İran'dan Sert UyarıOrtadoğu Diken Üstünde! ABD Üsleri Boşaltıyor, İran'dan Sert UyarıDünya

Trump'ın Açıklaması Sonrası İran'dan ABD'ye Rest: 'Üstlerinizi Vururuz'Trump'ın Açıklaması Sonrası İran'dan ABD'ye Rest: 'Üstlerinizi Vururuz'Dünya

İran Petrolü İçin Çin'e Yeşil Işık Yakmıştı... Trump Kendini Yalanladı: 'Ben Öyle Bir Şey Demedim!'İran Petrolü İçin Çin'e Yeşil Işık Yakmıştı... Trump Kendini Yalanladı: 'Ben Öyle Bir Şey Demedim!'Dünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
ABD İran
Son Güncelleme:
Schumacher’den Sevindiren Haber Schumacher’den Sevindiren Haber
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Filipinler'de Feribot Faciası! 359 Kişiyi Taşıyordu... Ölü ve Kayıplar Var Feribot Faciası! 359 Kişiyi Taşıyordu... Ölü ve Kayıplar Var
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
4 Belediye Başkanı AK Parti'ye Katıldı 4 Belediye Başkanı AK Parti'ye Katıldı
Meteoroloji 81 İl İçin Tarih Verdi: Türkiye Genelinde Alarm! Harita Kırmızıya Döndü, Etkisi Günlerce Sürecek Meteoroloji 81 İl İçin Tarih Verdi: Türkiye Genelinde Alarm! Harita Kırmızıya Döndü
Sadettin Saran'dan Adaylık Kararı Saran'dan Adaylık Kararı
Kabus Gibi Çökmüşlerdi: 'Lavaş Piyasası' Operasyonunda Örgüt Liderine Kelepçe 'Lavaş Piyasası' Operasyonunda Örgüt Liderine Kelepçe
Özgür Özel'den, Devlet Bahçeli'ye 'Erken Seçim' Yanıtı Özgür Özel'den, Bahçeli'ye 'Erken Seçim' Yanıtı