ABD'de 'Tarihi' Felaket! Can Kaybı 30'a Yükseldi, Günlerce Sürecek

ABD’yi etkisi altına alan tarihi kar fırtınası ve aşırı soğuklar nedeniyle en az 30 kişi hayatını kaybetti, 554 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, okullar tatil edildi, on binlerce uçuş iptal edildi. Yetkililer ise soğuk hava dalgasının ve buzlanmanın günlerce sürebileceği uyarısında bulundu.

Son Güncelleme:
ABD'de 'Tarihi' Felaket! Can Kaybı 30'a Yükseldi, Günlerce Sürecek
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD'de 'tarihi' olarak nitelenen kar yağışı ve aşırı soğuklar etkisini sürdürüyor. Bazı bölgelerde kar 30 santimetreyi aşarken, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle ulaşım durma noktasına geldi, çok sayıda okul tatil edildi.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, Pensilvanya'nın kuzeyinde kar kalınlığının yer yer 50 santimetreye ulaştığını, hissedilen sıcaklığın ise eksi 31 dereceye kadar düştüğünü duyurdu. Mississippi eyaletinde, 1994'ten bu yana yaşanan en şiddetli kar fırtınası sonrası "ısınma merkezleri" kuruldu. Eyalet genelinde evler, iş yerleri ve yollar zarar gördü.

CAN KAYBI YÜKSELDİ

Yetkililer, trafik kazaları, kar temizleme araçlarıyla yaşanan kazalar ve aşırı soğuğa maruz kalma nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 30'a yükseldiğini belirterek, ülkenin üçte ikisinde etkili olan soğuk hava dalgasının gelecek günlerde de süreceğini bildirdi.

YARIM MİLYON İNSAN ELEKTRİKSİZ

Çevrim içi elektrik kesintisi takip sitesi poweroutage sitesine göre, 554 binden fazla kişi halen elektriksiz. Uçuş takip verilerine göre ise ülke genelinde 12 binden fazla uçuş iptal edildi veya ertelendi.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, ülkede 200 milyonu aşkın kişinin, güney eyaletlerinde tehlikeli buzlanma, kuzeydoğu eyaletlerinde de kar fırtınası altında olduğunu açıklamıştı.

GÜNLER BOYUNCA SÜRECEK

Yetkililer, kar fırtınasının ülkenin büyük bir bölümünde devam edeceği, ardından çok düşük sıcaklıkların gelmesi ve bunun sonucunda buzlanma ile "tehlikeli seyahat ve altyapı etkilerinin" birkaç gün boyunca sürmesinin beklendiği konusunda uyarmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler
ABD
Son Güncelleme:
Körfez’de Tehlikeli Tırmanış... ABD Uçak Gemisini İran’a Yaklaştırdı Körfez’de Tehlikeli Tırmanış... ABD Uçak Gemisini İran’a Yaklaştırdı
Filipinler'de Feribot Faciası! 359 Kişiyi Taşıyordu... Ölü ve Kayıplar Var Feribot Faciası! 359 Kişiyi Taşıyordu... Ölü ve Kayıplar Var
Netanyahu Sosyal Medyayı 'Yeni Mücadele Alanı' Saydı Netanyahu Sosyal Medyayı 'Yeni Mücadele Alanı' Saydı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Schumacher’den Sevindiren Haber Schumacher’den Sevindiren Haber
ÇOK OKUNANLAR
Kar Geri Dönüyor: Uzman İsim Net Konuştu! İşte Beklenen Kritik Tarih Kar Geri Dönüyor: Uzman İsim Net Konuştu! İşte Beklenen Kritik Tarih
EPDK Düğmeye Bastı: Milyonlarca Aboneyi İlgilendiriyor! Elektrikte Yeni Dönem Resmen Başladı EPDK Düğmeye Bastı: Milyonlarca Aboneyi İlgilendiriyor! Elektrikte Yeni Dönem Resmen Başladı
Yanan Ev, Asılı Ceset... Ordu'da Esrarengiz Ölüm Yanan Ev, Asılı Ceset... Ordu'da Esrarengiz Ölüm
Altında Tarihi Günler: Yatırımcı Nefesini Tuttu, Yeni Rekor Kapıda Altında Tarihi Günler: Yatırımcı Nefesini Tuttu, Yeni Rekor Kapıda
Usta Oyuncu Ali Tutal'dan Kötü Haber: Sağlık Durumu Kritik Usta Oyuncu Ali Tutal'dan Kötü Haber: Sağlık Durumu Kritik