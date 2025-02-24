Irak Nüfusu 46 Milyon 118 Bin Oldu

Ülkedeki kent nüfusunun oranı yüzde 70,17, kırsal nüfusun oranı ise yüzde 29,83 olarak belirlendi.

YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIM

Irak'ta 5 yaş altı nüfusun oranı yüzde 11,16, 5-14 yaş grubunun oranı yüzde 24,7, 15-64 yaş grubunun oranı ise yüzde 60,44 olarak tespit edildi. 65 yaş ve üzerindeki nüfusun oranı ise yüzde 3,66 olarak kaydedildi.

MEDENİ DURUM DAĞILIMI

Medeni duruma göre yapılan dağılımda ise bekarların oranı yüzde 41,6, evlilerin oranı yüzde 54,01, boşanmışların oranı yüzde 1,28, dulların oranı yüzde 2,8 ve ayrı yaşayanların oranı ise yüzde 0,24 olarak açıklandı.

Irak'ta genel nüfus sayımı, 20 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilmişti.

Kaynak: AA