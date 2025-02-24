Irak Nüfusu 46 Milyon 118 Bin Oldu

Irak resmi ajansı INA'nın haberine göre, Irak Planlama Bakanlığı, son yapılan nüfus sayımının nihai sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Irak Nüfusu 46 Milyon 118 Bin Oldu

Ülkedeki kent nüfusunun oranı yüzde 70,17, kırsal nüfusun oranı ise yüzde 29,83 olarak belirlendi.

YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIM

Irak'ta 5 yaş altı nüfusun oranı yüzde 11,16, 5-14 yaş grubunun oranı yüzde 24,7, 15-64 yaş grubunun oranı ise yüzde 60,44 olarak tespit edildi. 65 yaş ve üzerindeki nüfusun oranı ise yüzde 3,66 olarak kaydedildi.

MEDENİ DURUM DAĞILIMI

Medeni duruma göre yapılan dağılımda ise bekarların oranı yüzde 41,6, evlilerin oranı yüzde 54,01, boşanmışların oranı yüzde 1,28, dulların oranı yüzde 2,8 ve ayrı yaşayanların oranı ise yüzde 0,24 olarak açıklandı.

Irak'ta genel nüfus sayımı, 20 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilmişti.

İki Bakandan Ortak Açıklama; 'BRICS İçin Türkiye'ye Üyelik Teklifi Gelmedi'İki Bakandan Ortak Açıklama; 'BRICS İçin Türkiye'ye Üyelik Teklifi Gelmedi'Gündem

Eskişehir'de Yoğun Trafik Denetimi: 1 Haftada 26 Bin 279 Araç Kontrol EdildiEskişehir'de Yoğun Trafik Denetimi: 1 Haftada 26 Bin 279 Araç Kontrol EdildiYurttan Haberler

Kaynak: AA

Etiketler
Irak
Japonların Kış Tüyosu: Evleri Hamam Gibi Oluyor! Üşümek Nedir Bilmiyorlar Japonların Kış Tüyosu: Evleri Hamam Gibi Oluyor! Üşümek Nedir Bilmiyorlar
Kombi Kaç Derecede Yakılmalı? Hem Tasarruflu Hem Konforlu Isınma Yöntemi Bu Kadar Basit Kombi Kaç Derecede Yakılmalı? Hem Tasarruflu Hem Konforlu Isınma Yöntemi Bu Kadar Basit
Almanya Meclisinde 19 Türk Kökenli Milletvekili! Almanya Meclisinde 19 Türk Kökenli Milletvekili
Rusya'nın Marsilya Konsolosluğuna Molotoflu Saldırı Rus Konsolosluğuna Molotoflu Saldırı
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye Ekonomisinde 41 Maddeli Yol Haritası! Kiralar, Emeklilik Sistemi, E-Devlet... Hepsi Değişiyor, Detaylar Ortaya Çıktı Türkiye Ekonomisinde 41 Maddeli Yol Haritası!
13 Yaşında Bir Çocuğun Yaşadıkları Kanınızı Donduracak... Pencereden Tecavüz İçin Sıraya Girdiler! 13 Yaşında Bir Çocuğun Yaşadıkları Kanınızı Donduracak... Pencereden Tecavüz İçin Sıraya Girdiler!
Bir Belediyeye Daha Kayyım Atandı Bir Belediyeye Daha Kayyım Atandı
İmamoğlu’nun Sahte Diploma Soruşturmasında Kritik Belge, 26 Şubat’taki İfadesinde Verecek İmamoğlu’nun Sahte Diploma Soruşturmasında Kritik Belge, 26 Şubat’taki İfadesinde Verecek
Son Ankette Çarpıcı Sonuç: Bu Pazar Seçim Olsa Hangi Parti Kazanır? Son Ankette Çarpıcı Sonuç: Bu Pazar Seçim Olsa Hangi Parti Kazanır?