Rusya'nın Marsilya Konsolosluğuna Molotoflu Saldırı

Fransa'nın Marsilya kentinde bulunan Rus Başkonsolosluğu'na molotoflu saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.

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Rusya'nın Marsilya Konsolosluğuna Molotoflu Saldırı

Fransa'nın Marsilya kentindeki Rusya Başkonsolosluğu'nda molotoflu saldırı meydana geldiği bildirildi.

Bölgeden gelen ilk bilgilere göre can kaybı yaşanmadı.

Fransız basını konsolosluk içine iki molotof kokteyli atıldığını yazdı. Rus basını ise olayın terör saldırısı olabileceği yönünde değerlendirmelerde bulundu.

İtfaiyeciler olaya hızla müdahale ederken, Fransız basınında olay yerinin yakınlarında çalıntı bir aracın bulunduğu kaydedildi.

Saldırının Ukrayna’daki savaşın 3. Yıldönümünde meydana gelmesi dikkat çekti.

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Kaynak: DHA-İHA

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